新北好茶春茶上市　河岸野餐品春茗

「新北好茶」春茶上市！新北市農業局與在地青年農民合作，6月2、3日及9、10日連續2個周末假日，在坪林舉辦「河岸野餐綠市集」及「出租茶青」活動，邀請民眾來喝好茶、聽音樂，品味文山包種茶的香氣及美好滋味。

新北市坪林生產的文山包種茶，有世代相傳製茶經驗加持，茶湯清香順喉，香氣濃郁，不僅好喝、更好吃。烘焙職人陳郁芬和新北市長朱立倫今(25)天一起示範時下最流行的「包種茶髒髒包」，陳郁芬說，包種茶香氣足，沒有喝茶習慣的民眾，可嘗試保留自然原味的包種茶粉，直接沖泡、搭配甜點、烘焙、做飲品、冰品，都非常合適。