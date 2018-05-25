新北好茶春茶上市　河岸野餐品春茗

「新北好茶」春茶上市！新北市農業局與在地青年農民合作，6月2、3日及9、10日連續2個周末假日，在坪林舉辦「河岸野餐綠市集」及「出租茶青」活動，邀請民眾來喝好茶、聽音樂，品味文山包種茶的香氣及美好滋味。
新北市坪林生產的文山包種茶，有世代相傳製茶經驗加持，茶湯清香順喉，香氣濃郁，不僅好喝、更好吃。烘焙職人陳郁芬和新北市長朱立倫今(25)天一起示範時下最流行的「包種茶髒髒包」，陳郁芬說，包種茶香氣足，沒有喝茶習慣的民眾，可嘗試保留自然原味的包種茶粉，直接沖泡、搭配甜點、烘焙、做飲品、冰品，都非常合適。
朱立倫大口吃下包種茶髒髒包再喝包種茶，口齒留香、直呼絕配，他表示，喝茶當然來坪林，但來坪林不能只喝茶，近來市府推廣結合在地商圈、茶葉文化及體驗旅遊，希望將「坪林包種茶」以更多元的型態推薦給消費者，來到坪林不只茶好喝，更可以欣賞山水美景、品嘗在地的茶粿、茶油麵線等外地吃不到的傳統美食，展現出坪林特色。
一年一度的新北好茶春茶推廣會，6月2、3、9、10日連續兩周周末於坪林茶業博物館旁展開，今年也與在地青年農民合作，推出「河岸野餐綠市集」、「出租茶青」，來河岸野餐，讓「型男茶青」帶你認識文山包種茶的魅力。6月16、17日舉辦消費地展售，新北好茶進軍台北市，在捷運善導寺旁的希望廣場也買的到。