梅克爾訪中 劉霞守在電話旁望出國

德國政府方面多次表示，如果劉霞選擇德國，「隨時歡迎她來」。貝嶺稱，德國駐中國大使館已為劉霞獲得德國簽證安排好了一切，但劉霞表示「從未得到接見過她的中國政府官員的允可，可以開始重新申辦中國護照，以便出國」。

德國之聲報導，旅居德國的中國流亡作家貝嶺昨天發表致梅克爾的緊急公開信，呼籲梅克爾在和中國國家主席習近平及中國總理李克強會面時，能請求他們應允劉霞盡早前往德國治病療養。

（中央社台北25日電）德媒報導，已故諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞，正守在電話旁等待可以離開中國前往德國的消息。劉霞友人指出，劉霞很清楚，正在中國大陸訪問的德國總理梅克爾是她最大的希望。

貝嶺表示，23日晚和劉霞通電話時，「聽起來她是守在電話機旁，因為一撥通她就接了。顯然她這幾天很希望有人和她聯繫，甚至有人可以告訴她可以離開中國去德國的這個消息。因為她也清楚，梅克爾總理來（中國），對她來說是最大的希望」。

貝嶺今天凌晨透過推特推文，形容劉霞的聲音虛弱、不時啜泣。劉霞請他轉達向梅克爾問候，並表示確切的願望：盡早出國。

劉霞至今仍在北京家中被軟禁監視，梅克爾今天轉往深圳參訪後，就要結束為期僅兩天的訪華行程，已確定無法會見劉霞。

不過根據推特訊息，梅克爾昨天會見中國維權律師余文生的妻子許豔並合影，這個動作不難被外界解讀德國關切中國人權問題，也回應外界期盼梅克爾此行能積極營救無罪在身的劉霞。

路透社報導，李克強昨天在北京與梅克爾召開聯合記者會，當有記者詢問劉霞是否可重獲自由，李克強回答，中國憲法寫明尊重和保障人權。

李克強也說，中方願意在相互尊重和平等的基礎上，和德國討論人權個案。他表示：「中國的行政機關要尊重司法機關及執法部門依法採取的行為，同時亦要尊重人道主義原則。」

李克強並未提到劉霞，他只說：「至於有關個案問題，希望在相互尊重、平等合作的基礎上對話，會說明中國的情況。」

中國異議人士胡佳昨天說，有媒體在聯合記者會提及劉霞可否重獲自由的問題，李克強也作了回答，這可增加劉霞獲准出國的可能性。（編輯：楊昇儒/林克倫）1070525