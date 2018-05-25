邱泰源：盼未來藉醫療外交 能進入WHA

（中央社記者劉冠廷台北25日電）到日內瓦參加第71屆世界衛生大會（WHA）的民進黨立委邱泰源今天向外界說明成果，包括促成衛福部與世界醫師會的早餐會，他說，希望未來藉由醫療外交及大家的努力，能進入WHA。

身為台灣醫師會理事長的邱泰源今天在立法院召開記者會表示，這次立委們用醫療衛生的角度，幫助台灣爭取國際的醫療地位；台灣醫師會除促成衛福部與世界醫師會進行早餐會討論台灣具體問題外，也於22日與世界醫師會共同主辦UHC（Universal Health Coverage）國際論壇。

他也說，本次UHC國際論壇中，總統蔡英文特別以錄影的方式致詞，世界醫師會也馬上同步將影片放上網站，公告全世界的國家，這宣導的效果非常的大。