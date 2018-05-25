國民黨高層赴苗栗溝通 徐耀昌向劉政鴻致歉

前苗栗縣長劉政鴻因縣府財政問題，與徐耀昌種下心結，在國民黨徵召徐尋求連任時，要求徐耀昌開記者會澄清還他公道，近日更透過媒體放話「若一個月內等不到善意與誠意，不惜脫黨參選」，為藍營在苗栗縣長選舉投下震撼彈。

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）國民黨苗栗縣選情因前縣長劉政鴻放話參選出現危機，副主席兼秘書長曾永權今天到苗栗為獲徵召尋求連任的縣長徐耀昌加油打氣、呼籲團結，徐耀昌也特別公開向劉政鴻致歉。

徐耀昌報告內容指出，他接任縣長時，為縣府財政傷透腦筋，但進一步探究發現新台幣600多億元債務，「不盡然是劉前縣長的問題」。

徐耀昌說，劉政鴻前縣長9年任內創造2393億元稅收，上繳中央後，卻僅獲分配303億元的中央統籌分配稅款，獲配比例是同級縣市中最低，「財政收支劃分法不公，才是造成苗栗縣財政收支嚴重短差的主因」。

徐耀昌多次提及劉政鴻任內政績與對苗栗縣建設貢獻，包括規劃九宮格道路，建置完整交通網絡、爭取高鐵設站、招商引資等。

他說，選舉到了，「很多人希望我跟劉政鴻最好打起來、最好老死不往來」，但是國民黨要的是包容和諧團結，相信劉縣長這位老大哥，他一定會為國、為苗栗、為整個大環境，給我這個小老弟見諒」。

會後徐耀昌接受媒體訪問表示，「對劉縣長如果有什麼言語上有不盡之處，我很慎重地向他致歉」。他解釋，過去財政非常困難的情況下，確實曾有些微詞，現在財政漸趨穩定，更應該攜手合作，團結推動福國利民政策，未來只要有需要，會持續向劉政鴻等歷任縣長、在地大老請益，希望老幹新枝、薪火相傳，為苗栗的下一代創造更好環境。

曾永權受訪表示，苗栗縣在劉政鴻、徐耀昌兩位縣長接力執政下，由農業縣脫胎換骨，近日的風波是因溝通不良引起的誤會，雙方都是為公事，沒有私怨，希望劉、徐兩人開誠佈公溝通，對縣政推展上要有新舊傳承觀念，他相信國民黨在苗栗縣只要團結一定可以贏得勝選，呼籲黨內同志、支持者勿被不正確的訊息分化。

截至記者發稿前，尚未取得劉政鴻回應。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070525