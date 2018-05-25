陸生詢問敏感問題　吳釗燮回應全場掌聲

外交部長吳釗燮今（25）日前往母校政治大學演講，期間有學生詢問「中國代表權」的問題，還有陸生追問，如果台灣不認為自己是中國，是否違反中華民國憲法？邦國數量是否會掉得更快，並強調「我是一個非常善意的問題」。吳釗燮回應說，國際認同的台灣，就是2300萬人選出來的政府，這有很清楚的界線，並強調許多大陸人來台後都會上愛台灣，相信他們未來會把「打壓台灣是錯誤政策」的訊息，傳達給中共高層知道，「兩岸交流將繼續下去」。
吳釗燮表示，如果政府放棄原來的中華民國，要怎麼在國際上推動代表權，確實是爭執非常久的問題，源頭即來自台灣逐漸的民主化；不過不管是邦交國或非邦交國也好，他們所認同的台灣，就是 2300 萬人選出來的政府，所以我們希望邦交國稱呼我國為中華民國，他們有清楚的知道，稱呼我們時，就是「中華民國台灣」，這個界限是非常清楚的。
吳釗燮強調，台灣是民主國家，有民選政府，這個政府在台澎金馬行使排他性的管轄權，在這種情況下，久而久之就變成一個事實，就是誰有權力代表台澎金馬管轄權，對外界來說沒有任何疑慮，至於要用什麼稱呼，這個要看國情不同，例如邦交國就會稱呼我國為「中華民國台灣」，非邦交國因為不承認中華民國，例如美國就稱呼我國為台灣，「誰能代表我們，就是 2300 萬人選出來的政府」。
此外，吳釗燮也說，他過去在陸委會時，非常執著於兩岸交流，當時即使雙方關係不好，政府也都提供獎學金給來台的陸生或教授，進行交流，也讓這些來台後，紛紛愛上台灣。現在兩岸交流仍然繼續下去，相信越來越多了解台灣的大陸人，也會把「打壓台灣是錯誤政策」的訊息傳達給上面知道。「雖然現在看來不容易，因為習老大權力越來越大，下面聲音要上去似乎很難，但將來一定有機會，中國人民未來一定有機會當家做主，跟台灣一樣。」語畢，現場響起熱烈掌聲。