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中央社

祖克柏：歐盟隱私新規擴及臉書全球用戶

中央社2018/05/25 13:03
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社巴黎24日綜合外電報導）社群網站臉書（Facebook）執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今天表示，歐洲監管機構要求的隱私新規則將擴及全球20億臉書用戶，因為「每個人都在乎隱私」。

法新社報導，歐洲保護隱私新規明天上路，祖克柏在巴黎「科技萬歲」（VivaTech）貿易展中表示，歐洲歷史讓民眾對數據蒐集格外謹慎。

「歐洲對於歷史有特殊的觀點。如果你是德國公民，在這裡長大，你會擔心前東德祕密警察史塔西（Stasi）。」

祖克柏表示，但「每個人都在乎隱私。不只是這裡，全世界都是」。他證實，他將把歐洲聯盟（EU）「歐盟通用資料保護規則」（GDPR）擴及全球20億臉書用戶。「歐盟通用資料保護規則」也包含是否同意啟用臉部辨識技術。

過去幾週，臉書持續詢問歐洲地區用戶，是否同意成為廣告商鎖定目標，以及是否允許臉書在他們的照片和影片上使用臉部辨識技術。

現在這些問題將擴及全球用戶。

臉書隱私長艾根（Erin Egan）透過聲明表示：「從本週開始，我們將要求每位臉書用戶檢視隱私方面的重要訊息，並管理隱私設定。」

儘管歐洲用戶必須回答相關問題才能進入他們的臉書帳號，但其他各地用戶可以一再跳過問題。

兩天前，祖克柏向歐洲國會議員道歉，說自己在防止假新聞散播和不當使用用戶資訊方面做得不夠。（譯者：葉俐緯/核稿：林憬屏）1070525

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