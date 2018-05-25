祖克柏：歐盟隱私新規擴及臉書全球用戶

（中央社巴黎24日綜合外電報導）社群網站臉書（Facebook）執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今天表示，歐洲監管機構要求的隱私新規則將擴及全球20億臉書用戶，因為「每個人都在乎隱私」。

法新社報導，歐洲保護隱私新規明天上路，祖克柏在巴黎「科技萬歲」（VivaTech）貿易展中表示，歐洲歷史讓民眾對數據蒐集格外謹慎。

「歐洲對於歷史有特殊的觀點。如果你是德國公民，在這裡長大，你會擔心前東德祕密警察史塔西（Stasi）。」

祖克柏表示，但「每個人都在乎隱私。不只是這裡，全世界都是」。他證實，他將把歐洲聯盟（EU）「歐盟通用資料保護規則」（GDPR）擴及全球20億臉書用戶。「歐盟通用資料保護規則」也包含是否同意啟用臉部辨識技術。