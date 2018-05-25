NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈神48秒！晃奶妹大聳肩震暈網友台中首辦龍舟賽　豐原軟埤仔溪登場腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

紐約軍艦週30歲 新型船塢登陸艦展英姿

中央社2018/05/25 13:15
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者尹俊傑紐約24日專電）紐約軍艦週（Fleet Week）開跑，今年有10多艘艦艇參加，其中以阿靈頓號兩棲船塢登陸艦最受矚目。這艘新型艦艇與911事件頗有淵源，停靠紐約別具意義。

紐約軍艦週23日展開，為期7天，美國海軍及海岸防衛隊數艘艦艇停靠紐約多座碼頭，開放民眾登艦參觀。這項在陣亡將士紀念日前後進行的活動，今年邁入第30屆，是紐約地區一大盛事。

美國海軍今年派出4艘艦艇參加，包括阿靈頓號（USS Arlington, LPD 24）、米契爾號驅逐艦（USSMitscher, DDG 57）、小岩城號近岸戰鬥艦（USSLittle Rock, LCS 9）及和風號巡邏艇（USS Zephyr,PC 8）。

停靠在曼哈頓90號碼頭的阿靈頓號，成為紐約軍艦週媒體日的主角。

阿靈頓號是聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦，造價約16億美元，2013年服役，以維吉尼亞州諾福克（Norfolk）為母港。長208公尺、寬32公尺，最多能承載1247人，包括800名陸戰隊官兵，主要任務是在近海將兩棲陸戰隊運送上岸。

阿靈頓號以維吉尼亞州阿靈頓命名，是美國海軍紀念911事件罹難者的3艘艦艇之一。建造過程中，超過200磅鋼材源自2001年遭攻擊的五角大廈廢墟，艦上多處也可見永不忘911事件的圖像。

雖是船塢運輸艦，阿靈頓號仍配備防衛武器，艦首與艦尾各有一組雷姆飛彈（RAM，又稱滾體飛彈）和30公釐艦砲，以應對飛彈攻擊。

阿靈頓號指揮士官長伊克利（Charles Eakley）受訪時，被問到這些武器是否足夠防衛這艘龐大艦艇。他說，艦隊行動時，攻擊與防衛武器兼備的驅逐艦會在周圍形成保護網，不足為懼。

這款新型兩棲船塢運輸艦可承載4架CH-46海騎士直升機、2架MV-22魚鷹型傾斜旋翼飛機，以利運送人員。今天在艦尾停機坪上，僅展示AH-1眼鏡蛇直升機、UH-1Y毒液直升機各一架，其餘空間留給民眾體驗機關槍等武器。

船身內的塢艙，展示氣墊登陸艇（LCAC）、兩棲突擊載具（AAV）、輕型裝甲車（LAV）及俗稱悍馬的高機動性多用途輪車（HMMWV）。

軍艦週是美軍與民眾拉近距離的活動之一，但基於隱私與安全，官兵臥鋪和艦橋等指揮艙室不開放參觀。民眾雖可爬上直升機或車輛體驗，但不能對儀表板拍照，精密設備也貼有「請勿碰觸」告示，以防民眾誤觸。（編輯：廖漢原）1070525

川金會告吹 川普稱北韓與全...選擇多元 中華郵政開辦印泰...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan