紐約軍艦週30歲 新型船塢登陸艦展英姿

美國海軍今年派出4艘艦艇參加，包括阿靈頓號（USS Arlington, LPD 24）、米契爾號驅逐艦（USSMitscher, DDG 57）、小岩城號近岸戰鬥艦（USSLittle Rock, LCS 9）及和風號巡邏艇（USS Zephyr,PC 8）。

紐約軍艦週23日展開，為期7天，美國海軍及海岸防衛隊數艘艦艇停靠紐約多座碼頭，開放民眾登艦參觀。這項在陣亡將士紀念日前後進行的活動，今年邁入第30屆，是紐約地區一大盛事。

（中央社記者尹俊傑紐約24日專電）紐約軍艦週（Fleet Week）開跑，今年有10多艘艦艇參加，其中以阿靈頓號兩棲船塢登陸艦最受矚目。這艘新型艦艇與911事件頗有淵源，停靠紐約別具意義。

停靠在曼哈頓90號碼頭的阿靈頓號，成為紐約軍艦週媒體日的主角。

阿靈頓號是聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦，造價約16億美元，2013年服役，以維吉尼亞州諾福克（Norfolk）為母港。長208公尺、寬32公尺，最多能承載1247人，包括800名陸戰隊官兵，主要任務是在近海將兩棲陸戰隊運送上岸。

阿靈頓號以維吉尼亞州阿靈頓命名，是美國海軍紀念911事件罹難者的3艘艦艇之一。建造過程中，超過200磅鋼材源自2001年遭攻擊的五角大廈廢墟，艦上多處也可見永不忘911事件的圖像。

雖是船塢運輸艦，阿靈頓號仍配備防衛武器，艦首與艦尾各有一組雷姆飛彈（RAM，又稱滾體飛彈）和30公釐艦砲，以應對飛彈攻擊。

阿靈頓號指揮士官長伊克利（Charles Eakley）受訪時，被問到這些武器是否足夠防衛這艘龐大艦艇。他說，艦隊行動時，攻擊與防衛武器兼備的驅逐艦會在周圍形成保護網，不足為懼。

這款新型兩棲船塢運輸艦可承載4架CH-46海騎士直升機、2架MV-22魚鷹型傾斜旋翼飛機，以利運送人員。今天在艦尾停機坪上，僅展示AH-1眼鏡蛇直升機、UH-1Y毒液直升機各一架，其餘空間留給民眾體驗機關槍等武器。

船身內的塢艙，展示氣墊登陸艇（LCAC）、兩棲突擊載具（AAV）、輕型裝甲車（LAV）及俗稱悍馬的高機動性多用途輪車（HMMWV）。

軍艦週是美軍與民眾拉近距離的活動之一，但基於隱私與安全，官兵臥鋪和艦橋等指揮艙室不開放參觀。民眾雖可爬上直升機或車輛體驗，但不能對儀表板拍照，精密設備也貼有「請勿碰觸」告示，以防民眾誤觸。（編輯：廖漢原）1070525