川金會告吹 川普稱北韓與全世界都受挫

華府智庫布魯金斯研究所（BrookingsInstitution）資深研究員、政治分析家蓋爾斯頓（William Galston）說：「假如這場高峰會繼續發展，並產生一些重大成果，會是巨大的成功。」

路透社報導，川普讓美國退出伊朗核協議，並宣布要對銷美鋼鋁產品課徵關稅，激怒盟友後，川金會倘若成功舉行，川普和他的支持者就有機會吹捧他的非傳統風格對全球各國都有益處。

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國總統川普致函北韓領導人金正恩取消高峰會後，在白宮召開記者會說，「川金會」告吹對北韓與全世界來說，都是重大挫敗。對川普而言，也是一場挫敗。

如今，至少就現階段而言，川普與他經常批評甚至嘲諷的前輩落入相同處境，未能妥善處理北韓核威脅。

這也使政府的外交行動處於弱化狀態，川普打著「美國優先」口號入主白宮，帶領美國退出巴黎氣候協定與伊朗核協議等國際協議，尋求與北韓達成非核化協議也是他的首要之務。

川金會破局，也消除了對川普國內政治前景可能有益的一大因素。

近幾週來，部分民調顯示，川普支持率有所提升，有些人認為，與北韓的互動是他支持率上升的原因之一。川普對特別檢察官調查他的競選陣營2016年大選期間是否串通俄國，大為不滿。

當前要說川金會告吹是否有損川普政治生涯仍為之過早，但政治顧問艾瑞斯（Whit Ayres）說，假如這場高峰會如期舉行但以失敗告終，情況可能更不妙。

艾瑞斯說：「取消一場沒有結果的高峰會，比舉行一場沒有結果的高峰會來得好。」

批評人士說，川普的努力幾乎可說是徒勞無功，北韓仍是擁核強國，且川普一開始就同意與金正恩舉行高峰會，減少了美方的籌碼。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）史考克羅戰略與安全中心（Scowcroft Center forStrategy and Security）資深研究員梅茲（JamieMetzl）說：「川普同意與金正恩舉行領袖高峰會，形同給出很多籌碼，卻沒從北韓那裡換來什麼。」

這場外交行動唯一成功之處，在於讓3名遭北韓監禁的美國公民安全獲釋。川普本月稍早在華府近郊的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）迎接3人返國。

隨著期中選舉將於11月登場，川普原盼以更大的勝利，替共和黨人持續掌控國會增添優勢。

然而，除非朝鮮半島情勢出現轉機，否則川普現在不太可能藉著與金正恩達成核協議的勝利之姿，拉抬共和黨期中選舉選情。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1070525