吳釗燮否認金錢外交　援外GDP占比低於已開發國家

吳釗燮表示，從這次世界衛生大會（ WHA ），國人可以看到，沒有這些邦交國，台灣很多事情是沒辦法做的，例如幫台灣提案參加 WHA 、幫台灣進行二對二辯論，為台灣發聲。台灣在國際組織裡面應該要有代表權、要有聲音，這些事情就要靠邦交國，有些人覺得邦交國不重要，他對此持相反意見。

外交部長吳釗燮今（25）日前往母校政治大學演講，有學生提問邦交國對台灣到底重不重要，「因為很多人都覺得這些國家只會花台灣的錢，又小又窮」，吳釗燮回應，對外界對邦國的質疑，他持相反意見，強調台灣外援弱小國家的資金，僅占 GDP 的 0.013% ，與其他已開發國家有很大的距離，台灣現在的外交手段，不是金錢外交。

吳釗燮指出，世界上的已開發國家有定一個標準，就是外援弱小國家的資金，要占全國 GDP 的 0.7% ，台灣外援比例只有 0.013% ，跟其他國家沒法比，所以台灣在回饋給國際社會這一塊，還有很多空間要努力。

吳釗燮坦言，如國國人覺得不應該外援其他國家，那政府在提高預算時，就會遇到相當大的困難，不過其他國家外援的資金都比台灣多，做的事情也比台灣多；台灣在外援部分，在醫療、農業方面的表現較為突出，被很多接受援助的國家感謝，包括美國、日本等國家，也都覺得台灣的援助是恰到好處。

吳釗燮強調，台灣以前貧窮時，也是靠其他國家外援幫助下，才逐漸發展起來，由這個歷史經驗來看，台灣一定要去協助其他國家，「這個不叫金錢外交，這個就叫外交」，而且透過這種方式，也可以拓展台灣的國際關係，對台灣的外交都非常好。

