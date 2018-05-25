台泰警合作掃蕩詐騙 34台籍車手遭逮

（中央社記者劉建邦台北25日電）台警「斬手行動」延伸國外，刑事局和泰國警方合作緝獲詐騙提款車手，並同步掃蕩，分別在台灣和泰國共逮捕34名台籍車手，昨緝獲2名主嫌。歹徒假檢警詐騙，逾百泰國民眾受害。

刑事局今天召開破案記者會，國際刑警科隊長楊國松表示，去年9月下旬，有台灣籍提款車手連續在泰國當地到ATM提領贓款被捕，因犯案頻率異常引起台、泰警方注意，泰方啟動「台泰共同打擊跨國經濟及相關犯罪協議」，刑事局透過駐泰國聯絡組提供相關情資，並報請台南地檢署偵辦。

警方掌握情資後，通報泰國警方，陸續在今年1月及5月22日收網拘提犯嫌到案，刑事局在台灣共逮捕21名車手，泰國警方在當地逮捕13名台籍車手，這也是台泰首次大規模同步進行掃蕩。