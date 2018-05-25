中美貿易戰喊休兵　可能放中興一條生路？

中美貿易戰暫時休兵，兩國達成的初步協議包括中國大陸將「實質性」地購買更多美國產品，對大陸經濟做結構性調整，以幫助美國在大陸市場更有競爭力。但雙方對中興制裁案卻隻字未提，有券商研究部認為，此一關鍵問題仍未解決，只是延後，而中興可能難逃罰款或更換管理階層，但可能不如之前預期的嚴重。
國泰證期指出，所謂的暫停，只是關稅暫停，代表中美願意尋找某種妥協方式。但是，未來「變化型」的貿易戰爆發的風險依然很高，儘管爆發的時間被延後了，但核心問題，也就是阻止中國大陸技術轉讓和知識產權保護問題，都還沒有解決。
對於大陸電信大廠中興，白宮國家經濟委員會主席庫德洛表示，對中興的懲罰「仍會非常、非常嚴厲，包括巨額罰款、合規措施、撤換管理層與董事會。」即使懲罰措施有變，也只會極小更動，警告外界不要期望中興可逃過懲罰。他也強調，「請不要指望中興通訊能夠脫身！這不會發生。」
國泰證期表示，中美兩國達成的初步協議包括大陸將「實質性」地購買更多美國產品，對大陸經濟做結構性調整，以幫助美國在大陸市場更有競爭力。只是，雙方聯合聲明卻對中興制裁案隻字未提。由於中興案涉及大陸的「核心利益」，因此認為中興仍將面對懲罰，但可能不如之前所預期的嚴重，仍少不了罰款以及更換管理階層等。