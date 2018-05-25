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支持媽媽餵母奶　新北企業設哺乳室最高補助2萬

記者蔡琇惠／新北報導2018/05/25 14:54
▲尖點科技股份有限公司於去年申請補助設置哺(集)乳室。（圖／新北市勞工局提供）
▲尖點科技股份有限公司於去年申請補助設置哺(集)乳室。（圖／新北市勞工局提供）

營造母乳哺育支持環境，讓工作、家庭兩頭忙的職場媽媽，不因工作中途放棄哺餵母乳，新北市勞工局積極輔導企業設置哺（集）乳室，今年第2階段補助受理期間從6月1日至7月15日，最高補助企業2萬元。

為推動性別工作平權，並促進工作與家庭平衡，只要企業設置專供勞工使用的哺（集）乳室，新北市勞工局將結合勞動部給予最高2萬元的補助，期待與雇主共同解決員工托育照顧問題，一起打造健全的職場與家庭生活。

勞工局長許秀能表示，新北市每年都有提供相關補助，只要是登記在新北市的事業單位，於新設哺（集）乳室時皆可提出申請，補助項目包含哺（集）乳室的必要設備如靠背椅、桌子、電源插座、母乳儲存專用冰箱、有蓋垃圾桶、洗手設備、隔間設備、消毒鍋等；此外，已設有哺（集）乳室的事業單位，如有設備要汰舊換新，亦可提出申請。

勞工局指出，性別工作平等法第23條規定，僱用100人以上的雇主，應設置哺(集)乳室供員工使用，勞工局與勞動部每年皆編列預算聯合補助，不限僱用100人以上的事業單位申請，只要上勞動部「企業托兒與哺集乳室資訊網」(http://childcare.mol.gov.tw) 填寫申請表，列印後再郵寄至新北市政府勞工局即可，歡迎事業單位踴躍提出申請。若有相關疑問，可來電（02）29603456分機6364范小姐(哺集乳室)洽詢。

 

關鍵字母乳哺乳室性別工作平等法托育
6月驪歌　阿勃勒金黃花綻放賦離情法鼓山捐重建經費　金山磺溪橋通車

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