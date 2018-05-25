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〈Vive生態大會〉U12+、VR一體機整合應用首

鉅亨網2018/05/25 13:45
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宏達電 (2498-TW) 2018 HTC VIVE 新生態大會暨旗艦手機發布 (VEC2018) 今 (25) 日登場，新旗艦 U12 + 與一體機 Vive Focus 整合應用首度曝光，中國區總經理汪叢青強調，除了 HTC 以外，沒有市場可以做到，結合那麼許多功能在一個設備上。

宏達電今年旗艦機 U12 + 採各區域各自辦理發表會的方式進行，台灣在 23 日新機正式亮相後舉辦粉絲派對，同步行銷新機及 Vive，中國則是在 VIVE 新生態大會與新旗艦發表會一起舉辦，除展示新機功能，汪叢青在現場則是戴著 Vive Focus 上台，大秀手機與 VR 的整合應用，強調將手機、VR、AI 的技術整合能力。

汪叢青在現場用 Vive Focus 接聽從 U12 + 打來的電話，且戴著 Vive Focus 上台，展示結合智慧手機與 VR 設備的系列交互功能，透過 Vive Focus 系統更新 2.0 版本，用戶在沉浸 VR 世界時，隨時跟外界保持溝通，使用者不用摘下頭顯就可以接收短信、電話和社交媒體的通知等；U12 + 用戶只要更新手機內置 Vive 應用，就可體驗與 Vive Focus 的最新聯動功能。

他表示，今天實現了用 Vive Focus 可以講電話接電話，跟手機連結後，短訊看的見，微信看的見，還可以支撐海量儲存，電池用的更長一點，環視模式，可以在無需摘下頭顯情況下自由探索周圍環境，透過 U12 + 跟 Vive Focus 間的投屏功能，突破手機螢幕的局限。

汪叢青強調，手機跟 VR 的結合，會帶來不同的預期，並不是一宣布就會立刻帶來產品銷售上很大的提升，但是這是目前全世界唯一可以做到的體驗，代表將創新的精神帶到統合的生態系統上，兩個產品互相搭配，可以帶給產品更好的體驗。

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