櫃買攜手CBI 推動台灣綠色債國際化

（中央社記者韓婷婷台北25日電）證券櫃檯買賣中心今天與國際氣候債券倡議組織CBI（Climate BondsInitiative）簽約，成為是亞洲第二個以交易所身分加入CBI的會員，將合作推動台灣綠色債券市場國際化。

印尼證券交易所今年2月加入CBI，是亞洲第一個以交易所身分加入CBI的會員。

櫃買中心與CBI未來將深化合作夥伴關係，攜手推動台灣綠色債券市場國際化，共同促進全球綠色經濟與落實永續發展。

櫃買中心表示，CBI是國際間最具代表性與影響力的綠色債券市場推動機構，CBI發布的氣候債券標準（CBS）是國際上共通認可的市場準則。