永大經營權爭奪戰 赫見寶佳身影

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）永大機電經營權爭奪戰開打，市場派和公司派分別提出董事候選人名單；其中寶佳機構副董事長林家宏，以和築投資與和發國際投資負責人頭銜出現在徵求人名單。

電梯大廠永大機電6月28日將舉辦股東會，其中將全面改選董事，規劃改選6名董事、以及3名獨立董事。代表市場派的永大前總經理許作名，積極收購委託書，目標在今年永大股東會全面改選董事進入新董事會。

根據徵求委託書資料，公司方面委託元大證券徵求委託書，委任股東包括董事長許作立以及日商日立製作所等。許作立與許作名是堂兄弟關係，也使得這次經營權之爭充滿家族競爭色彩。