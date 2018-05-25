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中央社

印度明年大選 反對黨結盟阻莫迪連任

中央社2018/05/25 13:42
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里25日專電）印度總理莫迪領導的印度人民黨在選舉中接連獲勝，反對陣營近日討論後決定團結，希望在明年大選擊敗印度人民黨，而避免選票分裂是關鍵。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）今天報導，印度反對黨領袖23日出席卡納塔卡省（Karnataka），人民黨世俗派和國大黨聯合政府首長宣誓就職典禮，反對黨領袖們商討如何在明年大選擊敗印度人民黨（BJP），阻止莫迪（Narendra Modi）連任。

反對黨領袖就凝聚共識，推選總理，在2019年大選擊敗印度人民黨制訂策略，及討論選後組執政聯盟的依據。

國大黨發言人辛赫比（Abhishek Manu Singhvi）表示，反對黨領袖擬定2019年對抗印度人民黨的戰略思維，而關鍵在於避免選票分裂。在3方的選戰中，印度人民黨通常因敵對陣營投票分裂而勝選。

辛赫比指出，反對黨將建立包含小組和附屬委員會的大型協調會，處理選票分配事務。

印度大選競爭激烈，領導大眾社會黨（BahujanSamaj Party, BSP）的「賤民女王」瑪雅娃蒂（Mayawati），和崔納木國大黨（Trinamool Congress,TMC）主席班納吉（Mamata Banerjee），都有角逐總理的可能。

國大黨主席拉胡爾‧甘地（Rahul Gandhi）指出，如果國大黨在國會下院擁有足夠席次，他也會成為總理候選人。

印度多個反對黨雖已有共識，團結才能對抗印度人民黨，但由誰角逐總理及利益分配，都可能造成反對黨聯盟瓦解。（編輯：廖漢原）1070525

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