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中央社

蘇花改中仁隧道貫通 進度超前趕全線通車

中央社2018/05/25 13:40
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）蘇花改中仁隧道接續工程在工程人員努力下，歷時1067天終於全線貫通，今天舉行貫通典禮，工程進度超前4至5月，目標要在2020年1月25日通車。

交通部長賀陳旦、公路總局長陳彥伯、蘇花公路改善工程處長邵厚潔、立委徐榛蔚等出席通車典禮，並舉行爆破貫通儀式、開香檳酒慶祝。

賀陳旦表示，中仁隧道施工過程，克服諸多挑戰，地面平整代表工程具有一定水準，感謝工程人員辛苦施工，共同努力讓承諾不會跳票，並用各種方式克服，一起達成任務，相信蘇花改工程一定會如期、如質完成。

「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」改善長度38.8公里，隧道路段占2/3、共有8座隧道；位於和中至和仁之間的「中仁隧道」，是蘇花改工程中第七座貫通的隧道，也是在花蓮境內第一座貫通的隧道。最後一座隧道是和仁至大清水間的「仁水隧道」，預計今年10月貫通。

邵厚潔說，中仁隧道全長4.7公里，為雙孔單向隧道，北上線於5月6日貫通，南下線今天貫通，是工程人員歷經1067天的努力完成全線貫通。中仁隧道工程進度超前4、5個月，希望全力達成在2020年1月25日通車的目標。

中仁隧道內設3座車行聯絡隧道、11座人行聯絡隧道、6處雙向緊急停車彎、南北洞口各設1座機房、隧道內設6座輔助機房等相關設施。

由於中仁隧道通過中央山脈海拔1400公尺的飛田盤山下方，隧道上方最高岩覆達1226公尺，一般只有50、60公尺；且位處和中斷層及和中溪崩積層段，降雨時會滲流進地盤，造成隧道開挖困難及抽坍，是國內少見施工困難度極高的隧道工程。（編輯：管中維）1070525

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