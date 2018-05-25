法鼓山捐5千萬重建經費　金山磺溪橋完工通車

去(2017)年6月2日北海岸降下超豪大雨，沖毀新北市金山區磺溪橋，法鼓山大方捐出重建經費，今(25)天完工通車。新北市長朱立倫表示，條橋可以斷，心不能斷，感謝法鼓山愛心、在地鄉親的支持以及施工單位的辛苦努力，不到一年時間完工，讓磺溪橋較原橋更高、更寬敞，提供居民及往來車輛更安全的交通與用路空間。
磺溪橋受豪大雨襲擊中斷，法鼓山果東法師得知重建橋梁需要5千萬元的經費，主動向市府表達捐款意願，因為早年法鼓山還未買地開通法鼓路前，磺溪橋是法鼓山重要聯外道路，果東法師認為飲水要思源，且法鼓山跟金山居民是生命共同體，決定以法鼓山名義捐贈磺溪橋復健工程經費，
朱立倫出席磺溪橋復建工程通車典禮表示，從去年6月2日到今天，不到一年時間已經完成磺溪橋通車，大橋比過去更高、更寬，因為若比照過去的橋梁高度，豪大雨一來就會有淹覆的風險，所以重建時要求一定要比原橋高度高，加上旁邊河川整治也繼續努力施工中，由經濟部水利署第十河川局施作磺溪橋旁邊的堤防加高作業，希望通車後能吸引觀光旅遊人潮，有更多人搬來金山區居住，帶動金山地區的發展。
工務局養工處表示，完工後的磺溪橋長約74.61公尺，橋淨寬達9公尺，落1墩柱，並設有雙向混合各一車道及單側人行空間，工程總經費共6,820萬元，採用鋼結構型及複雜的變斷面曲線方式施作，完工後不僅符合防洪標準，並以斜坡引道方式相接，既可滿足橋梁兩邊住戶車輛、人員進出需求，又能符合大多數人車通行，同時具備強化抵抗溪水暴漲沖刷能力。