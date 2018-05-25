法鼓山捐5千萬重建經費　金山磺溪橋完工通車

去(2017)年6月2日北海岸降下超豪大雨，沖毀新北市金山區磺溪橋，法鼓山大方捐出重建經費，今(25)天完工通車。新北市長朱立倫表示，條橋可以斷，心不能斷，感謝法鼓山愛心、在地鄉親的支持以及施工單位的辛苦努力，不到一年時間完工，讓磺溪橋較原橋更高、更寬敞，提供居民及往來車輛更安全的交通與用路空間。

磺溪橋受豪大雨襲擊中斷，法鼓山果東法師得知重建橋梁需要5千萬元的經費，主動向市府表達捐款意願，因為早年法鼓山還未買地開通法鼓路前，磺溪橋是法鼓山重要聯外道路，果東法師認為飲水要思源，且法鼓山跟金山居民是生命共同體，決定以法鼓山名義捐贈磺溪橋復健工程經費，