〈川金會取消〉川金會告吹僅短期政治風險 別急著賣韓

美國總統川普週四 (24 日) 發表公開信函致北韓領導人金正恩，宣布取消原訂下個月在新加坡舉行的「川金會」，而北韓方面也快速回應，表示願意等待白宮與川普的下一步通知，願意在任何時間、採任何方式來與川普會面。

週四 (24 日) 白宮發表聲明取消萬眾矚目的「川金會」，拖累週五 (25 日) 南韓股市早盤即以大跌近 1% 姿態開出，惟隨後買盤快速回穩，呈現開低走高，市場分析師認為，川普取消與北韓領導人金正恩之會面，僅是短期的政治波動，投資人無須過度擔憂，觀察韓股市場理應回歸基本面判斷。

一些市場投資人擔憂，政治前景的不確定性，恐怕將大幅衝擊韓國股市，尤其是 MSCI 新興市場成長指數中重要韓股成份股三星電子、SK 海力士等，容易受到國際政治紛擾出現震盪。

然而事實上在週四 (24 日) 川普取消了川金會之後，三星電子與 SK 海力士股價卻是出現上漲，截至週五 (25 日) 午盤 13 時許，三星電子大漲 2.53%、海力士亦上漲近 1%。

三星電子股價日線走勢圖 圖片來源：Investing.com

南韓券商 Kiwoom Securities 分析師 Seo Sang-young 表示，川金會明顯並未明顯到韓國股市，韓國股市的狀況依然是相當強健，建議投資人不要過度擔憂短期的政治波動，回歸基本面來觀察股票體質。

一些市場分析師亦表示，目前北韓仍有誠意與美方協商，若雙方再度關起門來不願對話，且北韓再次試射導彈，那麼地域性的政治危機才有可能加深。