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家家有本難念的經　三太子為何與托塔天王鬧翻？

保庇2018/05/25 13:50
家家有本難念的經　三太子為何與托塔天王鬧翻？（圖／保庇）
家家有本難念的經　三太子為何與托塔天王鬧翻？（圖／保庇）

（文／連宜方　客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）在萬華巷弄裡有一間「平安寶塔」廟，主祀托塔天王李靖。台灣主祀托塔天王的宮廟數量不多，在台北更是稀少，今天我們就來一起認識托塔天王吧！

平安寶塔內主祀托塔天王。（圖／連宜方攝）
平安寶塔內主祀托塔天王。（圖／連宜方攝）

托塔天王是道教的護法神，也是佛門的護法神，在佛教的神話中是天界最高的軍事長官，祂還有一個身分是大家最熟悉的，祂是三太子的父親，大部分人認為托塔天王的原型為佛教北方多聞天王毗沙門天。

在古籍經典《西遊記》與《封神演義》中，皆有記述到托塔天王和其子三太子的故事。托塔天王原名李藥師，又叫作李靖，為商朝末年陳塘關的總兵大人，育有三子，分別是金吒、木吒和哪吒，托塔天王因為協助武王打敗殷朝，位列仙班，且後來李家一家子全都位列仙班。

那為什麼托塔天王李靖會和自己的兒子鬧翻呢？這要說到經典的「哪吒鬧海」神話故事，哪吒三太子有一天和朋友一同在海邊戲水時，正好碰上東海龍王的第三個兒子「龍王三太子」在外刁難百姓、傷害幼童，見義勇為的哪吒三太子立刻挺身而出，為百姓伸張正義，但不小心出手太重將龍王三太子給殺死；東海龍王得知後勃然大怒，準備降罪於哪吒三太子的父親李靖，並且開始興風作浪、大吐洪水，李靖兩難之下，為了保全百姓性命，便要求哪吒三太子自行了結生命，哪吒三太子也不願牽拖父母和無辜百姓因此自殺。

但李靖和哪吒三太子會鬧翻的關鍵原因是，後來李靖又萬般阻撓哪吒三太子以祕法復活，導致哪吒三太子對李靖種下難以抹滅的仇恨；哪吒三太子想盡辦法要復活，為的就是要復仇，後來遇到了太乙真人，在其幫助下以蓮花化身軀體復活，並對李靖展開報復行動。

托塔天王李靖。（圖／娛樂沸點）
托塔天王李靖。（圖／娛樂沸點）

李靖之所以會有「托塔天王」這個封號跟祂手上總是托著一個塔有關，而這個塔的由來有幾種說法，最常聽到的兩種說法之一來自於《封神演義》，書內寫到這個塔是「燃燈道人」送的，此塔全名為「七寶玲瓏塔」，此塔可降伏一切妖魔鬼怪，李靖就將哪吒三太子關在塔中，後來父子倆解開心結、言歸於好，李靖也因為七寶玲瓏塔而有了「托塔天王」封號。

而在《西遊記》中則認為是如來佛祖贈送一座舍利子如意黃金寶塔給李靖，如意黃金寶塔上層層有佛，如來佛祖為了要化解父子間的恩怨，要哪吒三太子「以佛為父」，因此如來佛祖贈送給李靖的如意黃金寶塔上刻滿了佛像，也就代表李靖只要拿著寶塔就是與佛同在，如此哪吒三太子就不可隨意攻打李靖，算是一種威嚇哪吒三太子的象徵性工具。

《封神演義》與《西遊記》皆出自唐朝，唐朝非常盛行毗沙門天崇拜，百姓認為毗沙門天可以庇佑、幫助國軍戰勝，因此各地皆有立祠侍奉毗沙門天；兩部小說中的「李靖」形象則是取自唐朝一名相當著名的軍事家－李靖，不僅是軍事專家，還寫了多本軍事理論專書，被唐朝百姓奉為神靈。

台灣主祀托塔天王李靖的廟宇雖然不多，但不代表托塔天王在臺灣的名氣就比較小喔！只要抱出托塔天王李靖的名號，大部分的人還是會倒退三步（誤）的！

 

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這個神明很少見／八里五福宮...鹽水媽祖廟　月港庇護宮歷史悠久

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