肥胖者傳染病住院 存活率高出一倍

（中央社巴黎25日綜合外電報導）根據研究，肥胖住院病患比正常體重的人更容易在傳染病中存活，擁有許多健康風險的肥胖者似乎有這樣的矛盾性好處。

法新社報導，在維也納舉行的歐洲肥胖學術研討會（European Congress on Obesity），有項針對丹麥1萬8000多名病患所做的研究顯示，因傳染病住院的過重和肥胖病患存活率比一般人多出一倍。

研究人員表示，過重病患「死亡率比正常體重的人低40%，而肥胖病患死亡率則低50%」。

本週稍早，會議上其他研究人員預估，2045年年底肥胖人口將占全球人口的1/4，並警告醫療支出將節節高升。