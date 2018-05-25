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中央社

肥胖者傳染病住院 存活率高出一倍

中央社2018/05/25 13:50
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社巴黎25日綜合外電報導）根據研究，肥胖住院病患比正常體重的人更容易在傳染病中存活，擁有許多健康風險的肥胖者似乎有這樣的矛盾性好處。

法新社報導，在維也納舉行的歐洲肥胖學術研討會（European Congress on Obesity），有項針對丹麥1萬8000多名病患所做的研究顯示，因傳染病住院的過重和肥胖病患存活率比一般人多出一倍。

研究人員表示，過重病患「死亡率比正常體重的人低40%，而肥胖病患死亡率則低50%」。

本週稍早，會議上其他研究人員預估，2045年年底肥胖人口將占全球人口的1/4，並警告醫療支出將節節高升。

肥胖與罹患心臟病、高血壓、糖尿病和某些癌症風險較高有關，但肥胖已被認定對特定疾病有保護作用，稱為「肥胖悖論」﹙Obesity Paradox﹚。

今天在會議上發表的另一項研究指出，肺炎住院的肥胖和過重者死亡率比正常體重的人低20%到30%。

這項研究著眼於2013到2014年美國1000多間醫院，住院治療肺炎將近170萬名患者的紀錄。

聲明表示：「與不使用呼吸器（較不嚴重案例）正常體重者相比，過重者存活率多23%，而肥胖者則多29%。」

使用呼吸器對照組的存活率為多21%和30%。

身體質量指數（BMI）等於或超過25被視為過重，超過30是肥胖。健康的身體質量指數介於18.5到24.9。（譯者：葉俐緯/核稿：陳昱婷）1070525

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