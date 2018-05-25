新一代設計展開幕 4改革力促產學合作

（中央社記者廖禹揚台北25日電）全台最大規模的學生設計主題聯展「新一代設計展」今天開幕，經濟部次長曾文生表示，為促產學合作，今年提出廠租全免、專業分流展覽、企業參觀及線上展覽4項改革。

歷史悠久、已邁入第37屆的新一代設計展今天在台北世貿1館及3館開幕，曾文生於開幕典禮致詞指出，此展覽不只在台灣，在國際上也是歷史最久、規模最大的學生設計展，今年共有國內64個學校、137系，逾一萬名設計師展出近4000項作品，展現台灣設計領域的蓬勃生命力。

曾文生表示，過去場租一向是參展團隊的最大負擔，而今年經濟部與教育部共同全額支應場租，減輕參展學生負擔，雖然從南部北上學生仍需負擔住宿、交通費，作品製作費用也不可小覷，但「沒有負擔也不太容易迸出火花」，政府會在可能範圍內提供協助。