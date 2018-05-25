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中央社

新一代設計展開幕 4改革力促產學合作

中央社2018/05/25 13:53
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北25日電）全台最大規模的學生設計主題聯展「新一代設計展」今天開幕，經濟部次長曾文生表示，為促產學合作，今年提出廠租全免、專業分流展覽、企業參觀及線上展覽4項改革。

歷史悠久、已邁入第37屆的新一代設計展今天在台北世貿1館及3館開幕，曾文生於開幕典禮致詞指出，此展覽不只在台灣，在國際上也是歷史最久、規模最大的學生設計展，今年共有國內64個學校、137系，逾一萬名設計師展出近4000項作品，展現台灣設計領域的蓬勃生命力。

曾文生表示，過去場租一向是參展團隊的最大負擔，而今年經濟部與教育部共同全額支應場租，減輕參展學生負擔，雖然從南部北上學生仍需負擔住宿、交通費，作品製作費用也不可小覷，但「沒有負擔也不太容易迸出火花」，政府會在可能範圍內提供協助。

曾文生並表示，促進產學交流是相關部會推動重點工作，希望年輕一代在學校學習過程中，除充實自己外，也能提早了解職場需求，掌握未來發展方向，今年將展覽首日訂為「企業日」，邀請逾1000家廠商及公協會單位參觀，並有金典新秀設計獎評審到場，發掘優秀人才與創作。

而為便利廠商參觀，今年動線也做了創新調整，以設計類別進行專業展區分流規劃，分為產品與工藝設計區、視覺傳達設計區、數位多媒體設計區、空間與建築設計區、服裝與時尚設計區及跨領域整合設計區等6區。

至於不便到場的廠商，也可利用全面改版的新一代設計展官方網站提供的「線上展覽」服務參觀，避免遺珠之憾。

第37屆新一代設計展於25日至28日在台北世貿1館及3館聯合展出，內容包括經濟部工業局推動的新一代設計產學合作專案，由11家企業出題，遴選39組學生團隊，鼓勵學生專題作品朝市場化方向創作，更貼近市場及消費者的需求。第5屆新一代設計產學合作專案也開放徵件，明年將畢業的設計新銳可在10月2日前報名參加。（編輯：林興盟）1070525

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