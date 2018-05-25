百年前種族主義之冤 非裔拳王獲川普特赦

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國總統川普今天特赦已故的首位非裔世界重量級拳王傑克強生。一個世紀前，傑克強生因一宗種族主義相關罪刑入獄。

川普說，這位人稱「加爾維斯敦（Galveston）的巨人」是「許多人眼中種族不公義」的受害者。

法新社報導，傑克強生（Jack Johnson）在1908到1915年稱霸重量級拳壇，當時他與一名白人女子兩廂情願的戀情被許多人視為禁忌。

1913年，他遭全數白人的陪審團定罪，罪名是基於「不道德目的」帶白人女子越過國界。傑克強生逃往歐洲，1920年返美，坐了一年牢。