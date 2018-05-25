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中央社

打算離開北市府團隊 陳景峻：確有辭意

中央社2018/05/25 14:00
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者陳妍君、劉建邦台北25日電）是否打算離開北市府團隊，民進黨籍的台北市副市長陳景峻今天表示，他確有辭意，但一切要等民主進步黨中執會完成台北市長參選人提名後，才會對外完整說明。

台北市長柯文哲與局處首長下午到議會接受市政總質詢，陳景峻抵達議會時接受媒體訪問，做上述表示。

陳景峻說：「我確有辭意。」這段期間，他扮演副市長角色，有一點心力交瘁，「我需要休息一下、沉澱一下，一切等中執會完成民進黨提名人選之後，我會對外做完整的說明」。

議員昨天在市政總質詢時詢問陳景峻，在民進黨決定自提台北市長參選人後，是否打算離開市府團隊。陳景峻說：「說實在我現在角色很尷尬。」民進黨提名參選人後，基層絕對會要他表態，甚至要求他辭職，否則可能會開除他的黨籍。

他表示，處在柯文哲的「白色力量」與民進黨之間，確實很尷尬，「我一直在思考，是不是應該沉澱一下，要休息一下。」

民進黨16日決定自提台北市長參選人，陳景峻當天發表聲明說，他一直認為「白綠合作」才是最大的勝算，也不斷朝這方向努力，是他唯一目標，「只能說我盡最大的努力了，但結果不是我能預設的。至於未來，待全盤確定後，我再向大家說明」，未明確表態去留。（編輯：李亨山）1070525

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