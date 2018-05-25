中市牙醫診所遭砍女助理 搶回一命

（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市一家牙醫診所昨天發生兇殺案，牙醫師不幸慘死，2名女助理受傷，其中重傷的翁姓助理，中山醫學大學附設醫院今天表示，經開刀手術後生命徵象暫時穩定，但仍未脫離險境。

33歲的賴姓男子昨天下午持刀前往位於台中市南區的牙醫診所，準備跟在牙醫診所服務的助理妹妹要錢，由於妹妹事先接獲父親警告躲起來，賴男找不到妹妹轉而持刀砍傷王姓牙醫師及兩名女助理，3人都被送往中山醫學大學附設醫院大慶院區救治，牙醫師因為頸動脈被砍斷，經搶救後仍宣告不治。

兩名被砍傷的女助理，其中25歲翁姓助理到院時已呈休克狀態，而43歲羅姓女助理則傷勢輕微，左頸有0.5公分撕裂傷，經醫院擦藥包紮後已返家。