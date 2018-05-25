郭雪芙自嘲「沒表情皮膚才好」　人生目標竟是「當大嬸」

藝人郭雪芙有張甜美臉蛋，笑起來散發清新可人氣質，粉絲男女通吃，但走下螢光幕的她其實骨子裡是個大女孩，常被經紀人笑說「私下太鬆，上台太緊」，日前她接受雜誌訪問，聊到將滿30歲，郭雪芙透露自己的人生目標竟然是「往大嬸的路線前進！」

郭雪芙近日接受《COSMOPOLITAN》專訪，聊到前陣子出席活動時，被媒體問到昔日團員李毓芬、宋米秦相關話題，她先是笑臉回應，下了台後卻被捕捉到疑似飆罵經紀人的畫面，更是加深了外界對她「假面甜心」的負面形象，對此，郭雪芙自嘲是「天生臭臉」，表示私底下的她其實就是個沒表情的人。



▲郭雪芙將邁入而立之年。（圖／翻攝臉書 , 2018.05.25）

她接著解釋：「常常我在台上就是會越來越緊張，很難放鬆，甚至會緊張到全身發紅，我感覺大家都虎視眈眈的要抓我的語病，就連被提問都會很容易慌張，不知道該怎麼回答才好。」經紀人也說當郭雪芙緊張時臉部就會沒表情，沒想到她卻反駁：「但是因為平常都沒有表情，所以皺紋會比較少！老了皮膚也會很好！」一番謬論讓人哭笑不得。



▲郭雪芙自嘲天生臭臉。（圖／翻攝臉書 , 2018.05.25）

至於經紀人笑她在鏡頭前「太緊」，郭雪芙則說：「說真的我也很怕如果一下在檯面上放太鬆了不知道自己會走到哪裡去。」天真的回答笑翻眾人。下個月將滿30歲的她，認為30歲以前的女生比較會在意外界的指指點點，甚至會有焦慮不安的情緒，但她覺得過了30歲就是要種「I DON’T CARE！」的態度，表示更在意的是「活得像自己」，甚至立下目標要走「大嬸路線」，傻大姐的真性情展露無遺。