台股站穩均線之上 週線收紅漲111點

終場台股加權股價指數終場收在10942.3點，小漲5.37點，漲幅0.05%，成交值新台幣1279.01億元，電子股上漲0.54%，金融股小跌0.21%。週線收紅，漲111.46點。

美國總統川普取消原定下個月與北韓領導人金正恩舉行的高峰會，美股收跌，台股今天盤中黑翻紅、狹幅震盪整理，守住所有均線之上，被動元件成為盤面焦點。尾盤電子有撐，終場收紅小漲。

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）台股終場小漲5點，站穩所有均線之上，週線收紅漲111點。法人表示，下週台股走勢仍觀察美股表現以及美中貿易戰後續。

主要電子權值股漲跌互見，台積電終場收在228.5元，小跌0.22%。鴻海終場收在86.5元，漲2.85%。股王大立光終場收在3995元，小跌0.13%。聯發科收在324元，小漲0.62%。日月光投控收在79元，漲1.15%。

金控股遊走平盤附近，國泰金收在53.9元，小跌0.55%，富邦金收在53.1元，小跌0.75%，中信金收在22.2元，小漲0.23%。

被動元件國巨終場收在969元，漲6.1%，華新科收在340元，漲8.2%。奇力新收盤鎖住漲停148.5元，續創掛牌以來新高價。美磊也鎖住漲停105元。

華南永昌投顧董事長儲祥生表示，儘管川金會破局，美股開低反彈沒重跌，台股仍走自己的路緩步上揚，其中被動元件和OTC櫃買指數相對強勢，中小型股走堅。

展望台股後市，儲祥生指出，市場資金多集中在被動元件、矽晶圓和塑化等族群，個股回檔幅度較大，仍須留意。下週台股走勢仍觀察美股表現以及美中貿易戰後續，預期貿易戰可和平收場。（編輯：黃國倫）1070525