布吉納法索斷交 成大：輔導留台學生

（中央社記者張榮祥台南25日電）布吉納法索和中華民國斷交，在台留學的布吉納法索學生何去何從，成功大學副校長黃正弘今天表示，這些學生將面臨台灣獎助學金被取消，校方會依學生意願輔導就學或另作安排。

黃正弘指出，布吉納法索和中華民國斷交後，布吉納法索留台學生可能面臨台灣獎助學金被取消，也就是在今年6月立刻少了每個月新台幣3萬元的生活費及學費等補助。

黃正弘表示，成大將會告知布吉納法索留台學生，也會提供成大的獎學金申請辦法，或在校工讀機會，但這些學生可能得暫時先依賴親友財力支援，以度過難關，或另尋布吉納法索其他獎學金資助。