布吉納法索斷交 成大：輔導留台學生

（中央社記者張榮祥台南25日電）布吉納法索和中華民國斷交，在台留學的布吉納法索學生何去何從，成功大學副校長黃正弘今天表示，這些學生將面臨台灣獎助學金被取消，校方會依學生意願輔導就學或另作安排。
黃正弘指出，布吉納法索和中華民國斷交後，布吉納法索留台學生可能面臨台灣獎助學金被取消，也就是在今年6月立刻少了每個月新台幣3萬元的生活費及學費等補助。
黃正弘表示，成大將會告知布吉納法索留台學生，也會提供成大的獎學金申請辦法，或在校工讀機會，但這些學生可能得暫時先依賴親友財力支援，以度過難關，或另尋布吉納法索其他獎學金資助。
他說，對學校來說，學生國籍和有無邦交不是最重要的，校方都是以招收優秀學生來台讀書為原則，過去也曾發生外籍生在成大就讀，兩國卻突然斷交的情況，但政治外交變化不影響教學。成大將發信給布吉納法索學生，邀約面談，了解意願、心理狀況及所需協助，盡力輔導安排。
成大調查，成大有15名布吉納法索學生，包括10名大學部、4名碩士班及1名博士班學生，其中12人拿台灣獎助學金。4名大學部布吉納法索學生今年即將畢業，其中3人將繼續留下來攻讀成大碩士班。
今年秋天預定有6名布吉納法索學生將進入成大就學，且都是拿台灣獎助學金，如今兩國斷交，是否會有變化，尚不可知。（編輯：管中維）1070525