NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈神48秒！晃奶妹大聳肩震暈網友台中首辦龍舟賽　豐原軟埤仔溪登場腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
娛樂

八三夭重回母校　校長現身打氣

記者吳雨婕／綜合報導2018/05/25 14:12
▲八三夭回到母校成功高中拍攝歌曲MV。（圖／滾石唱片提供 , 2018.05.25）
▲八三夭回到母校成功高中拍攝歌曲MV。（圖／滾石唱片提供 , 2018.05.25）

八三夭9月1日將在台北小巨蛋舉辦首次萬人演唱會，而演唱會主題「一事無成的偉大」，也將推出同名歌曲。八三夭把一事無成的負能量，消化轉換成正面力量， 5個凡人，充滿懷疑但從不放棄努力，一路10年，終於要遇見第1個一萬人。

吉他手劉逼形容這10年來的組團心聲，「一轉頭發現，我們玩團的過程，可能可以隨便說出100個一事無成的時刻，卻說不出1個偉大的故事。」主唱阿璞把這些心聲譜成詞曲，5人再合力開成八三夭天字第1場萬人演唱會。一切的一切，看似穩當且理所當然地在圈子裡軌道上運作，卻是他們多次拉扯、落空、拚到不行、累到極點換來的。

歌曲〈一事無成的偉大〉整首歌曲長達6分12秒，像1篇搖滾史詩， 不同於一般樂曲編排，超過 12 段旋律橋段，彷若平克佛洛依德（Pink Floyd） 大長篇作品。不同篇章，唱著不同階段的目標與瓶頸。1個轉折，像1次摔落，要被現實無情吞噬。


▲八三夭到成功高中拍攝〈一事無成的偉大〉歌曲MV。（圖／滾石唱片提供 , 2018.05.25）

而為了能拍攝出10年組團路，以及呼應歌曲的磅礡氣勢，MV場景之一選在孕育八三夭的成功高中，拍攝MV時，5人回到母校顯得格外興奮，不斷笑談求學往事，雖然因不打擾學生上課，時間選在夜間拍攝，但曾是鍵盤手小橘的高中數學老師，如今成為成功高中的校長，校長親自等到晚上迎接八三夭回校，同時送上清涼飲料為大夥打氣，讓八三夭倍感溫馨。


▲八三夭將於9月1日在台北小巨蛋舉辦演唱會。（圖／滾石唱片提供 , 2018.05.25）

關鍵字八三夭一事無成的偉大
《順風婦產科》童星拍三級片挖出二戰遺留炸彈　女星受困德機場

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan