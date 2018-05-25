八三夭重回母校　校長現身打氣

八三夭9月1日將在台北小巨蛋舉辦首次萬人演唱會，而演唱會主題「一事無成的偉大」，也將推出同名歌曲。八三夭把一事無成的負能量，消化轉換成正面力量， 5個凡人，充滿懷疑但從不放棄努力，一路10年，終於要遇見第1個一萬人。

吉他手劉逼形容這10年來的組團心聲，「一轉頭發現，我們玩團的過程，可能可以隨便說出100個一事無成的時刻，卻說不出1個偉大的故事。」主唱阿璞把這些心聲譜成詞曲，5人再合力開成八三夭天字第1場萬人演唱會。一切的一切，看似穩當且理所當然地在圈子裡軌道上運作，卻是他們多次拉扯、落空、拚到不行、累到極點換來的。