八三夭重回母校　校長現身打氣

八三夭9月1日將在台北小巨蛋舉辦首次萬人演唱會，而演唱會主題「一事無成的偉大」，也將推出同名歌曲。八三夭把一事無成的負能量，消化轉換成正面力量， 5個凡人，充滿懷疑但從不放棄努力，一路10年，終於要遇見第1個一萬人。
吉他手劉逼形容這10年來的組團心聲，「一轉頭發現，我們玩團的過程，可能可以隨便說出100個一事無成的時刻，卻說不出1個偉大的故事。」主唱阿璞把這些心聲譜成詞曲，5人再合力開成八三夭天字第1場萬人演唱會。一切的一切，看似穩當且理所當然地在圈子裡軌道上運作，卻是他們多次拉扯、落空、拚到不行、累到極點換來的。
歌曲〈一事無成的偉大〉整首歌曲長達6分12秒，像1篇搖滾史詩， 不同於一般樂曲編排，超過 12 段旋律橋段，彷若平克佛洛依德（Pink Floyd） 大長篇作品。不同篇章，唱著不同階段的目標與瓶頸。1個轉折，像1次摔落，要被現實無情吞噬。
▲八三夭到成功高中拍攝〈一事無成的偉大〉歌曲MV。（圖／滾石唱片提供 , 2018.05.25）
而為了能拍攝出10年組團路，以及呼應歌曲的磅礡氣勢，MV場景之一選在孕育八三夭的成功高中，拍攝MV時，5人回到母校顯得格外興奮，不斷笑談求學往事，雖然因不打擾學生上課，時間選在夜間拍攝，但曾是鍵盤手小橘的高中數學老師，如今成為成功高中的校長，校長親自等到晚上迎接八三夭回校，同時送上清涼飲料為大夥打氣，讓八三夭倍感溫馨。
▲八三夭將於9月1日在台北小巨蛋舉辦演唱會。（圖／滾石唱片提供 , 2018.05.25）