北市今年首件登革熱境外移入群聚 確診台大3例

（中央社記者陳妍君台北25日電）台北市政府衛生局今天指出，昨天確診3例登革熱個案，經進一步比對，3名個案潛伏期與活動地區都在泰國，且為台灣大學同一社團，判定為今年首件境外移入群聚。

衛生局發布新聞稿表示，其中2名個案是台灣大學登山社學生，10日到20日期間，由教練帶領，到泰國喀比島登山攀岩。另一名個案為帶隊的教練。

衛生局疾病管制科科長陳少卿指出，指標個案為32歲男性，是參與登山社的台大博士班學生。他19日出現發燒、腹瀉、肌肉痛症狀，20日從泰國返台，於機場發燒篩檢站被發現，並採檢送驗；21日經疾病管制署確診，目前於校舍自主健康管理中。