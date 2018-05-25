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中央社

北市今年首件登革熱境外移入群聚 確診台大3例

中央社2018/05/25 14:28
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳妍君台北25日電）台北市政府衛生局今天指出，昨天確診3例登革熱個案，經進一步比對，3名個案潛伏期與活動地區都在泰國，且為台灣大學同一社團，判定為今年首件境外移入群聚。

衛生局發布新聞稿表示，其中2名個案是台灣大學登山社學生，10日到20日期間，由教練帶領，到泰國喀比島登山攀岩。另一名個案為帶隊的教練。

衛生局疾病管制科科長陳少卿指出，指標個案為32歲男性，是參與登山社的台大博士班學生。他19日出現發燒、腹瀉、肌肉痛症狀，20日從泰國返台，於機場發燒篩檢站被發現，並採檢送驗；21日經疾病管制署確診，目前於校舍自主健康管理中。

衛生局進行疫情調查時，發現3名同行的教練與學生，其中2人分別於15日及22日出現腹瀉、紅疹等症狀，立即進行疾病衛教及採檢送驗，確診登革熱。

陳少卿表示，目前35歲的教練住院治療中，22歲的學生經住院治療，已回到校舍自主健康管理；另一名接觸者採檢送驗研判中。

截至5月24日，全國登革熱個案共計57例，台北市17例，其中14例都是境外移入的散發型個案，以泰國、馬來西亞各5例最多、其次是印尼3例、菲律賓2例，越南、奈及利亞各1例。（編輯：梁君棣）1070525

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