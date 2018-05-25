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帶這東西赴香港迪士尼　台女慘被拘留7小時

生活中心／綜合報導2018/05/25 14:55
▲一名女網友日前帶著掛有「防狼噴霧器」的背包到香港迪士尼樂園遭到安檢攔下，被罰款 1000 港幣，甚至為此被拘留長達 7 小時之久。（圖／翻攝自爆怨公社）
▲一名女網友日前帶著掛有「防狼噴霧器」的背包到香港迪士尼樂園遭到安檢攔下，被罰款 1000 港幣，甚至為此被拘留長達 7 小時之久。（圖／翻攝自爆怨公社）

各國法令規範不盡相同，若是不慎觸法，麻煩可就大了！一名女網友在臉書社團「爆怨公社」中表示，日前帶著掛有「防狼噴霧器」的背包到香港迪士尼樂園，不料遭到安檢攔下，對方稱防狼噴霧器在香港被列為「槍枝管制」範圍，必須接受開庭審理並罰款 1000 港幣，女網友甚至為此被拘留長達 7 小時之久。


▲女網友帶著掛有「防狼噴霧器」的背包到香港迪士尼樂園遭安檢攔下，被罰款 1000 港幣，還被拘留長達 7 小時。（圖／翻攝自爆怨公社）

原 Po 在文中表示，帶著防狼噴霧器到香港迪士尼遊玩，卻被安檢攔下，對方表示防狼噴霧器在香港被列為槍枝管制範圍，她原以為丟棄就沒事了，不料迪士尼報警，警方隨後前來逮人，她只好隨警車回到警局，跟著走完流程作業，無奈地說「台灣出國前找網路沒有寫，香港應該多在網站上宣導」。

她好奇詢問警方，女生在香港如何自保，對方則回應「香港很安全的，沒有人會想動歪腦筋，治安很好的」。一名女警對她進行全身搜索、檢查背包、沒收手機等物品，並在警局製作口供及筆錄、畫手掌、拍全身照，原本被要求過夜，待隔日上完法庭才能離去，最後則繳交 500 港幣保釋金才先放人，前前後後在拘留室待了長達 7 個小時。此外，警方雖供應便當和水，但上廁所時卻被當成犯人一般，全程有女警在一旁緊盯。

隔天上法庭，律師表示「可能會被罰監禁或者罰款，不想被監禁要轉換成罰款」，還得為此請親友匯來 5000 港幣，否則恐遭監禁 2 個月。所幸最後審理案件的女法官僅判 1000 港幣罰款，律師說算是幸運的，去會計處繳款完就可以離開，整起事件才總算告一段落。不過也因為不慎攜帶防狼噴霧器讓她的行程全被打亂，壞了旅遊興致。

貼文一出，隨即引發熱議，網友們紛紛回應「還好是在迪士尼被發現，要是回程登機在機場才發現，真的要多留兩天了」、「長知識了」、「只能給你拍拍秀秀，還好是花錢學教訓」、「其實台灣海關比較瞎吧？怎麼會讓你帶這個在背包上面，而且可以上飛機」、「曾經被抓過，去香港要注意，只是那次運氣好，沒有被罰」。


▲女網友帶著掛有「防狼噴霧器」的背包到香港迪士尼樂園遭安檢攔下，被罰款並拘留 7 小時。（圖／翻攝自爆怨公社）

關鍵字香港迪士尼防狼噴霧器罰款安檢槍枝管制
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