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中市身障者免費停車優惠　7月增至4小時

記者柳榮俊／台中報導2018/05/25 14:58
▲台中「身心障礙者專用停車位識別證（黃證）」的停車免費時數提高為4小時（圖／臉書擷取 , 2018.5.25)
▲台中「身心障礙者專用停車位識別證（黃證）」的停車免費時數提高為4小時（圖／臉書擷取 , 2018.5.25)

台中市長林佳龍今(25)日在臉書宣布，今年7月1日起，台中「身心障礙者專用停車位識別證（黃證）」的停車免費時數，將跟上其他縣市的腳步，由原本的2小時提高為4小時，進一步減輕身障者的停車負擔。

林佳龍說，其實，這項政策落後雙北長達6年之久，桃園、高雄也已調成4小時免費，台南則是全面半價。對身障者的支持、和設身處地的思維，是市府對進步台中的期待，任何政策，都要持續加強，不會停滯。

林佳龍也提到，友善空間是他很重視的一塊，過去三年來，台中的身障停車位增加到3055格，終於超過法定的2%。市府也爭取中央補助19.6億購置無障礙公車，目前數量已達7成、1039輛。

交通局長王義川進一步說明，市府針對現有持有身心障礙者專用停車位識別證的停車優惠措施重新檢討，自今年7月1日起，將增加身心障礙者專用停車位識別證的停車免費時數，由原來憑證可免費停車2小時，加碼提高至4小時，希望減輕身障朋友的停車費用負擔。

台中市公有路邊路外汽車格現有共有97,429格，其中收費有53,150格，未收費有44,279格，而台中市身心障礙者專用停車位識別證持有數量目前約37,000多張，持外縣市政府所核發身心障礙者專用停車位識別證至台中市停車，同樣享有前4小時免費的優惠。

王義川也指出，「一個城市的進步，體現在對不同族群的友善措施」，台中市為打造身障朋友無障礙的通行環境，除了硬體建設改善外，推動相關政策時也以人為本、設身處地從使用者著想。

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