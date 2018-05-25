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5歲寫小說 丹布朗著迷宗教與科學辯證

中央社2018/05/25 14:32
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者李欣穎台北25日電）以「達文西密碼」一書風靡全球的美國小說家丹布朗（Dan Brown），今天在台北宣傳他的新書「起源」，以及分享創作的心路歷程，他說自己5歲便寫了第一本小說，對於宗教、科學與人類起源的辯論一直深深著迷。

丹布朗說，他的新書在某種程度上集過去作品之大成，除了討論歷史、藝術、符號和科技，更要進一步探究人類的存在之謎，包含「我們從哪裡來？我們要往哪裡去？」

談到自己作品中不斷重現的議題：科學與宗教的對話，丹布朗說，他從幼年的時候就對這項主題感興趣。成長於虔誠的基督教家庭，丹布朗說，自己也曾經閱讀聖經，但在一次科學展覽中，接觸了物種起源的論點，當時感到相當不解，便跑去問牧師：「到底人類是從人猿演變而來，還是亞當與夏娃的後代？」

丹布朗說，當時牧師的回應是：「好男孩不應該問這種問題 。」而這個未獲得回答的問題，也開啟了他的探索之路，並持續以文學方法尋求答案。

丹布朗從小就對文學創作展現熱情與天分，他說自己5歲時，就用口述的方式，請母親幫他寫下第一本小說「長頸鹿、豬和失火的褲子」（The Giraffe, thePig, and the Pants on Fire），還裝訂並出版，丹布朗並打趣地說「一聽標題就知道是本驚悚小說」。

而有關「起源」的創作由來，也跟達爾文脫不了關係。他說，自己有一次聽到「達爾文彌撒」，有趣的是，本來是用以崇敬神的音樂，歌詞卻都是達爾文的理論，讓他動筆想像「人類會走向什麼方向」。

在新書分享會上，出版社也展示曾受邀赴法國羅浮宮展出、代表台灣傳統工藝的「紙紮龍頭」，讓丹布朗嘖嘖稱奇。他說自己雖然昨天才抵達台灣，已登上台北101高樓，也對台灣文化相當著迷，未來不排斥將台灣寫進小說裡面，「凡事都有可能」。

不過，日前才在大陸宣傳新書的丹布朗，也否認媒體報導自己即將撰寫「太極密碼」的傳聞，並說自己對中國文化的了解還不夠。

喜歡音樂的丹布朗，曾經在1983年為了演唱會表演來台。他說再次造訪台北，發現這座城市變得更現代化、也更美麗，他也透露自己仍然創作音樂，每天彈鋼琴，「但不會強迫大家聽」。

丹布朗週六將和台灣書迷近距離討論新書，結束台北4天訪問後，將前往日本繼續宣傳新書。

「起源」一書是丹布朗筆下主人翁羅柏‧蘭登系列的第五部作品，描寫一件關於未來學家謀殺案件所引發的科學及宗教辯證。（編輯：羅婉芬）1070525

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