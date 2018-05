5歲寫小說 丹布朗著迷宗教與科學辯證

丹布朗說,當時牧師的回應是:「好男孩不應該問這種問題 。」而這個未獲得回答的問題,也開啟了他的探索之路,並持續以文學方法尋求答案。

丹布朗從小就對文學創作展現熱情與天分,他說自己5歲時,就用口述的方式,請母親幫他寫下第一本小說「長頸鹿、豬和失火的褲子」(The Giraffe, thePig, and the Pants on Fire),還裝訂並出版,丹布朗並打趣地說「一聽標題就知道是本驚悚小說」。

而有關「起源」的創作由來,也跟達爾文脫不了關係。他說,自己有一次聽到「達爾文彌撒」,有趣的是,本來是用以崇敬神的音樂,歌詞卻都是達爾文的理論,讓他動筆想像「人類會走向什麼方向」。

在新書分享會上,出版社也展示曾受邀赴法國羅浮宮展出、代表台灣傳統工藝的「紙紮龍頭」,讓丹布朗嘖嘖稱奇。他說自己雖然昨天才抵達台灣,已登上台北101高樓,也對台灣文化相當著迷,未來不排斥將台灣寫進小說裡面,「凡事都有可能」。

不過,日前才在大陸宣傳新書的丹布朗,也否認媒體報導自己即將撰寫「太極密碼」的傳聞,並說自己對中國文化的了解還不夠。

喜歡音樂的丹布朗,曾經在1983年為了演唱會表演來台。他說再次造訪台北,發現這座城市變得更現代化、也更美麗,他也透露自己仍然創作音樂,每天彈鋼琴,「但不會強迫大家聽」。

丹布朗週六將和台灣書迷近距離討論新書,結束台北4天訪問後,將前往日本繼續宣傳新書。

「起源」一書是丹布朗筆下主人翁羅柏‧蘭登系列的第五部作品,描寫一件關於未來學家謀殺案件所引發的科學及宗教辯證。(編輯:羅婉芬)1070525