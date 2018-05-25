祖孫同趣　老古錐VS小可愛活躍老化健康

為了鼓勵祖孫同樂重視家庭世代互動，並增進家庭凝聚力，屏東市衛生所於今 (25) 日上午在和平公園廣場辦理大型祖孫趣味競賽，活動開場由參與競賽的社區隊伍熱情舞動下熱鬧登場，透過打水仗重溫兒時歡樂回憶及祖孫趣味競賽，讓失智失能長者享受難得的親子溫馨時光。

屏東縣衛生局李昭仁局長表示，屏東縣正式步入高齡化社會，祖父母的人生智慧與經驗，是承襲家庭的傳統，更是社會文化重要資產，透過社區活動推動世代之間的交流，更讓孫子女藉由與祖父母的互動，建立世代互信、互動及互惠學習關係，以打破現代多數年輕父母僅將祖父母視為「孫子女照顧者」之替代角色刻板印象，達到家人關係和諧之目的。