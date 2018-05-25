祖孫同趣　老古錐VS小可愛活躍老化健康

為了鼓勵祖孫同樂重視家庭世代互動，並增進家庭凝聚力，屏東市衛生所於今 (25) 日上午在和平公園廣場辦理大型祖孫趣味競賽，活動開場由參與競賽的社區隊伍熱情舞動下熱鬧登場，透過打水仗重溫兒時歡樂回憶及祖孫趣味競賽，讓失智失能長者享受難得的親子溫馨時光。
屏東縣衛生局李昭仁局長表示，屏東縣正式步入高齡化社會，祖父母的人生智慧與經驗，是承襲家庭的傳統，更是社會文化重要資產，透過社區活動推動世代之間的交流，更讓孫子女藉由與祖父母的互動，建立世代互信、互動及互惠學習關係，以打破現代多數年輕父母僅將祖父母視為「孫子女照顧者」之替代角色刻板印象，達到家人關係和諧之目的。
▲屏東市衛生所辦理祖孫趣味競賽重溫兒時歡樂回憶，享受難得的親子溫馨時光。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.25）
在現代社會家庭結構變遷下，祖父母往往在家庭中地位未能獲得重視，因此從家庭觀點，如何建立一個良好的跨世代互動關係，更顯其重要性。為了使平時忙於照顧孫子女或鮮少出門的祖父母們增加肢體律動及腦部刺激，屏東市衛生所主動結合長青學苑、屏東醫院日照中心與華山幼兒園等公私部門團體辦理本次活動，希冀藉此活動，讓祖孫世代間能更珍惜彼此，同時也能主動發掘社區內其他關心長輩生活與需要的人共同投入服務行列，讓被重視的感覺可以激勵祖父母們更樂於參與社區活動。
屏東市衛生所李明遠說，藉由在地力量提供在地性、可即性及可近性服務，落實「以家庭為中心、以社區為基礎」之理念，結合社區力量共同推動社區健康營造，營造健康的生活習慣。