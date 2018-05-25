NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈神48秒！晃奶妹大聳肩震暈網友台中首辦龍舟賽　豐原軟埤仔溪登場腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
地方

祖孫同趣　老古錐VS小可愛活躍老化健康

記者陳宗傑／屏東報導2018/05/25 14:57
▲屏東市衛生所辦理祖孫趣味競賽重溫兒時歡樂回憶，享受難得的親子溫馨時光。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.25）
▲屏東市衛生所辦理祖孫趣味競賽重溫兒時歡樂回憶，享受難得的親子溫馨時光。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.25）

為了鼓勵祖孫同樂重視家庭世代互動，並增進家庭凝聚力，屏東市衛生所於今 (25) 日上午在和平公園廣場辦理大型祖孫趣味競賽，活動開場由參與競賽的社區隊伍熱情舞動下熱鬧登場，透過打水仗重溫兒時歡樂回憶及祖孫趣味競賽，讓失智失能長者享受難得的親子溫馨時光。

屏東縣衛生局李昭仁局長表示，屏東縣正式步入高齡化社會，祖父母的人生智慧與經驗，是承襲家庭的傳統，更是社會文化重要資產，透過社區活動推動世代之間的交流，更讓孫子女藉由與祖父母的互動，建立世代互信、互動及互惠學習關係，以打破現代多數年輕父母僅將祖父母視為「孫子女照顧者」之替代角色刻板印象，達到家人關係和諧之目的。


▲屏東市衛生所辦理祖孫趣味競賽重溫兒時歡樂回憶，享受難得的親子溫馨時光。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.25）

在現代社會家庭結構變遷下，祖父母往往在家庭中地位未能獲得重視，因此從家庭觀點，如何建立一個良好的跨世代互動關係，更顯其重要性。為了使平時忙於照顧孫子女或鮮少出門的祖父母們增加肢體律動及腦部刺激，屏東市衛生所主動結合長青學苑、屏東醫院日照中心與華山幼兒園等公私部門團體辦理本次活動，希冀藉此活動，讓祖孫世代間能更珍惜彼此，同時也能主動發掘社區內其他關心長輩生活與需要的人共同投入服務行列，讓被重視的感覺可以激勵祖父母們更樂於參與社區活動。

屏東市衛生所李明遠說，藉由在地力量提供在地性、可即性及可近性服務，落實「以家庭為中心、以社區為基礎」之理念，結合社區力量共同推動社區健康營造，營造健康的生活習慣。
 

關鍵字祖孫同趣高齡化趣味競賽衛生所親子
法鼓山捐重建經費　金山磺溪橋通車中市身障免費停車　7月優惠加倍

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan