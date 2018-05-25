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水湳智慧城中央公園　景觀池「天池」即將完工

記者柳榮俊／台中報導2018/05/25 15:00
▲水湳智慧城的中央公園，北端公138區5月底完工（圖／市政府提供 , 2018.5.25)
▲水湳智慧城的中央公園，北端公138區5月底完工（圖／市政府提供 , 2018.5.25)

台中水湳智慧城的中央公園興建工程持續進行中，其中，北端公138區將於5月底完工，建置有景觀池「天池」、12感官體驗談論體驗區、花市、果樹丘陵和管理中心；全區高度利用太陽能供應電力需求，展現低碳智慧精神。

建設局表示，公138區內即將完成的工程，包含一座景觀水池稱為「天池」，周圍種滿烏心石，展現豐富的綠意與水景，相當夢幻；特別的是，「天池」中心設置12感官談論體驗區，利用景觀池中心木製平台，提供遊客停留、休憩、對話、交流。透過朝向湖面逐漸下降的平台高度，創造不同距離及多元溝通的互動空間。

另外，公138區的西北角山丘上，種滿水湳智慧城原有的果樹；天池以及果樹丘陵旁鄰近花卉區，也設置花市，未來可作為農民市集。而全園區維護管理、資訊交換的中心的管理中心，也設在公138區內，監控全公園的所有設施運作及安全。


▲水湳智慧城的中央公園，北端公138區5月底完工（圖／市政府提供 , 2018.5.25)

公138區依地形地貌，設置7,000平方公尺太陽能光電板系統，現已完工；一方面運用太陽能吸收能源，電力可以提供全區公園自給自足，還能有餘電可轉賣給台電；一方面太陽能板設置於停車場上方，可達到全面遮蔭停車場效果，減少停車位直接日曬溫度，也保留更多的綠地空間。另外，公138的地景，除了與太陽能板結合外，也透過天池與果樹丘陵的融合，降低太陽能板在視覺上的冷硬感，讓中央公園生態舒適的特性，更加突顯。

加上南端水資中心靠近河南路公51停車場建置3,000平方公尺太陽能板，全區太陽能板多達1萬平方公尺，是全台灣最大的太陽能板面積的發電公園。

建設局長黃玉霖表示，充滿智慧又能自給自足的中央公園，隨處可看見「低碳」、「智慧」、「創新」三大願景設計。尤其園區內太陽能發電預估每年可達188萬3035度，減碳800公噸，若以每天樹木吸收0.03公斤的碳計算，相當7萬3,059棵樹木吸收的碳量，也相當於317戶家庭1年用電量。

黃玉霖也表示，中央公園北端公138區即將5月底完成，將是率先帶頭興建能源自給自足的大型生態公園。經濟效益上，可減少電費支出；社會效益上，可以舒緩尖峰用電量；產業效益上，由政府帶頭示範綠能運用；在教育意義上，落實再生能源使用節能減碳應。希望中央公園引領全台灣的公園成為潮流，具有指標性意義。

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