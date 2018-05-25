小天后泰勒絲愛貓竟有客串死侍2！這梗你發現了嗎？

最近熱播的電影《惡棍英雄：死侍2》上映後好評不斷，男主角萊恩雷諾斯戲裡戲外玩梗玩到不行，完全不怕得罪人！許多影評也紛紛為大家分析《死侍2》中有哪些梗、嘴砲英雄又酸了哪些人等等。而大家知道嗎？其實小天后泰勒絲的二隻愛貓也有被他拿來開玩笑！泰勒絲還拍影片告訴貓咪們：你們客串電影了呢～

而最近牠們兩隻竟然客串了英雄電影死侍2！原來這位嘴砲英雄把牠們的照片印在T恤上，一旁還寫上「 Meredith and Olivia Best Friends Purrr-Ever」，雖然電影中他不是自願穿上這件T恤的，但不得不說真的笑果十足！

而泰勒絲也告訴女兒們牠們出現在電影裡客串的事，Meredith高興（？）得呼嚕嚕，但Olivia則是不予置評：

Taylor’s Instagram story telling Meredith and Olivia that they are on @VancityReynolds’s tee-shirt in #Deadpool2 pic.twitter.com/SgZHPTI7g5 — Taylor Swift Updates (@TSwiftLA) 2018年5月22日

來看國外網站對這件事的報導：



只能說死侍真的是很愛玩呀～

來源：billboard、Instagram@Taylor Swift

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