小天后泰勒絲愛貓竟有客串死侍2！這梗你發現了嗎？

而最近牠們兩隻竟然客串了英雄電影死侍2!原來這位嘴砲英雄把牠們的照片印在T恤上,一旁還寫上「 Meredith and Olivia Best Friends Purrr-Ever」,雖然電影中他不是自願穿上這件T恤的,但不得不說真的笑果十足!

而泰勒絲也告訴女兒們牠們出現在電影裡客串的事,Meredith高興(?)得呼嚕嚕,但Olivia則是不予置評:

Taylor’s Instagram story telling Meredith and Olivia that they are on @VancityReynolds’s tee-shirt in #Deadpool2 pic.twitter.com/SgZHPTI7g5

