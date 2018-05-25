NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
新奇總覽寵物總覽男女之間網路追追追
即時跑馬燈神48秒！晃奶妹大聳肩震暈網友台中首辦龍舟賽　豐原軟埤仔溪登場腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
新奇

單身狗竟意外變成鴨子奶爸　照片超有愛只好報「緊」處

寵毛網2018/05/25 14:35
單身狗竟意外變成鴨子奶爸　照片超有愛只好報「緊」處理（圖／寵毛網）
單身狗竟意外變成鴨子奶爸　照片超有愛只好報「緊」處理（圖／寵毛網）

跨越物種的親情其實並不少見，在英國有隻十歲的狗狗竟在Mountfitchet Castle（芒特費切堡）照顧起一窩小鴨子。 原來是芒特費切堡的工作人員發現城堡周圍多出一群嗷嗷待哺的小鴨子後，感到十分擔憂，這時城堡裡名為Fred的拉布拉多犬竟自動當起鴨子們的奶爸，細心的將鴨子都護在懷裡，成為另類現成爸爸。

Mountfitchet Castle（芒特費切堡）收養了許多超可愛的動物。

Mountfitchet Castle（芒特費切堡）收養了許多超可愛的動物。（圖／翻攝自mountfitchetcastle’ fb）

芒特費切堡是諾爾曼時期建造的堡壘，擁有近1000年曆史，被譽為「活的歷史博物館」，1980年經過整修後改建為羅馬時期主題村，是遊客到Stansted必去的旅遊景點。

代理奶爸Fred有模有樣的照顧著9隻鴨寶寶。

代理奶爸Fred有模有樣的照顧著9隻鴨寶寶。（圖／翻攝Mountfitchet Castle）

Fred做為城堡的常住狗，當牠發現城堡周圍竟然有9隻可愛的鴨寶寶後，牠便自動擔負起照顧牠們的責任，尤其9隻小鴨也非常喜歡牠，不僅騎在他的背上、窩在牠的胸前，Fred還常帶熱愛游泳的小鴨們，到城堡裡的護城河游泳，堪稱是最佳奶爸。

這完全是移動式犬星移動專車概念（誤）！

完全是移動式犬星專車概念（誤）！（圖／翻攝自Mountfitchet Castle）

根據城堡工作人員的說法，原本有發現母鴨在附近築巢，後來就發現母鴨不見了！雖然懷疑兇手是住附近的狐狸，但也無法尋回母鴨，而1980年大整修後城堡拯救了許多動物，所以他們理所當然將小鴨們一併收編，但沒想到狗狗自願當起了奶爸，看來親情果然是無遠弗屆呀！

超有愛的影片↓↓↓

療癒力就是牠們的超能力！超多可愛毛小孩都在寵毛網：https://petsmao.nownews.com/

關鍵字fredmountfitchetcastle小鴨拉布拉多犬
墾丁大街爆人潮？原來真相是這個小天后泰勒絲愛貓竟有客串死...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan