單身狗竟意外變成鴨子奶爸　照片超有愛只好報「緊」處

跨越物種的親情其實並不少見，在英國有隻十歲的狗狗竟在Mountfitchet Castle（芒特費切堡）照顧起一窩小鴨子。 原來是芒特費切堡的工作人員發現城堡周圍多出一群嗷嗷待哺的小鴨子後，感到十分擔憂，這時城堡裡名為Fred的拉布拉多犬竟自動當起鴨子們的奶爸，細心的將鴨子都護在懷裡，成為另類現成爸爸。

芒特費切堡是諾爾曼時期建造的堡壘，擁有近1000年曆史，被譽為「活的歷史博物館」，1980年經過整修後改建為羅馬時期主題村，是遊客到Stansted必去的旅遊景點。

Fred做為城堡的常住狗，當牠發現城堡周圍竟然有9隻可愛的鴨寶寶後，牠便自動擔負起照顧牠們的責任，尤其9隻小鴨也非常喜歡牠，不僅騎在他的背上、窩在牠的胸前，Fred還常帶熱愛游泳的小鴨們，到城堡裡的護城河游泳，堪稱是最佳奶爸。

根據城堡工作人員的說法，原本有發現母鴨在附近築巢，後來就發現母鴨不見了！雖然懷疑兇手是住附近的狐狸，但也無法尋回母鴨，而1980年大整修後城堡拯救了許多動物，所以他們理所當然將小鴨們一併收編，但沒想到狗狗自願當起了奶爸，看來親情果然是無遠弗屆呀！

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