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中央社

無黨參選苗縣長 徐定禎無意結盟柯文哲

中央社2018/05/25 14:49
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者管瑞平、魯鋼駿苗栗縣25日電）民進黨禮讓支持無黨籍頭份市長徐定禎參選下屆苗栗縣長，徐定禎今天被問及是否尋求同樣無黨的台北市長柯文哲站台時表示，不會主動拜託，因為柯文哲曾讓他很受傷。

徐定禎接受媒體人周玉蔻的電台節目「蔻蔻早餐」訪問，談到是否會尋求柯文哲站台，甚至加入「柯家軍」，徐定禎說，他獲得民主進步黨禮讓支持，無意與柯文哲結盟，不需要成為柯家軍的一員，「反而歡迎柯家軍加入我」；至於是否找柯文哲幫忙站台，「我不會拒絕，但也不會主動拜託」。

徐定禎表示，他對柯文哲有些意見，回想在柯文哲還沒擔任台北市長時，曾問過柯文哲若當選市長，是否願意犧牲一點台北市的資源分配給其他窮縣，但當時柯文哲「連回答都沒有」，這件事「讓我蠻受傷的」，後來柯文哲上任市長，一直是媒體關注焦點，他也覺得「柯文哲話太多」。

苗栗縣選舉向來被視為藍營鐵板，近來因為前縣長劉政鴻有意回鍋參選，引發藍營分裂危機，外界認為徐定禎可以坐享漁翁之利，徐定禎則不以為然。

他表示，苗栗政治生態與其他縣市不一樣，苗栗縣有派系，且劉政鴻、徐耀昌兩人政治資歷深厚，地方人脈、基層經營也相當扎實，「寄望他們分裂來漁翁得利，不如自己好好努力」。

另外，徐定禎指出，他因擔任市長在頭份已累積一定基本盤，竹南鎮也整合成功，苗栗市也持續整合中，往好的方向發展，這3個鄉鎮市佔苗栗縣逾半以上人口，海線通霄、苑裡及卓蘭地區則是綠營優勢，勝選機率相當大，希望可以成功翻轉苗栗。（編輯：梁君棣）1070525

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