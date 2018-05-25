提點子平台配合選舉 9/25起暫停60天

（中央社記者潘姿羽台北25日電）大選將至，國發會今天表示，公共政策網路參與平台將配合選舉，於今年9月25日起停止「提點子」的提議及附議功能，並於11月26日重啟服務。

國家發展委員會建置的公共政策網路參與平台的「提點子」自2015年9月上路，因可讓民眾自由提案，為自己關注的議題發聲，網路人氣相當高，至今已有144個已成案提議、250個附議中提議。

今年是選舉年，國發會今天發布新聞稿指出，依公共政策網路參與實施要點第九點規定，遇有全國性選舉，於投票日前60日暫停提議及附議，為了配合地方公職人員選舉，公共政策網路參與平台「提點子」將於今年9月25日起停止提議及附議，並於11月26日重啟服務。