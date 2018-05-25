北港媽祖轎錢好珍貴　祈福避邪收驚都靠它！

早期並不是所有神明的神轎上都會繫上轎錢，僅有北港地區的廟會神轎上會繫上轎錢，或是從北港朝天宮分靈出去的媽祖回到北港進香時神轎上會繫上轎錢，其他地區比較少見，但近幾年也紛紛有其他地區宮廟開始仿效。

根據老一代的傳統，純黃色、無花紋的轎錢是用在虎爺、將軍（像是王爺轎）上面，黃色轎錢給人一種霸氣、威嚴的感覺；而彩色、有花紋的轎錢則是用在媽祖、觀音菩薩、佛祖、或小孩神的神轎上，主要是給人一種慈悲、崇敬的感覺，且也代表媽祖是能夠出三界（欲界、色界、無色界）的聖人。

轎錢功用眾多，主要是祈福、避凶，和壓轎金一樣是被媽祖加持過的，所以可直接被當作平安符使用。現在許多北港地區的信徒仍遵守老一輩的方式，遶境結束後點香和媽祖秉告將請轎錢回家安奉，再將轎錢過香爐後與香一同恭請至家中，這樣也是將媽祖香火迎回家中的一種方式；轎錢可和燈泡一起掛在家門口，避邪用，也代表媽祖的慈光為每一位家人照亮回家的路。

另外，轎錢在過去醫療技術不發達的年代，也可用來為小朋友壓驚；在家中點香呼喊「天上聖母菩薩摩訶薩」後，秉告媽祖發生的狀況以及想要拿轎錢收驚，接著擲筊得到三個聖筊後將轎錢化在陰陽水中，給欲收驚者喝三口，其餘潑到屋頂或是倒入乾淨的土壤中，這樣就完成了！但現在還會這樣收驚的信徒已經不多了，大部分的人僅有掛在家中鎮宅。

轎錢是個相當神聖的存在，所以也有些禁忌，像是腳不能跨過轎金、不要放在肚臍以下部位、不可帶進廁所等……如果還擔心會不小心犯到其他禁忌的話，建議您最好的辦法就是，找個雲林北港在地人問一下！

資料參考（多看多保庇！）：

北港迎媽祖－北港媽祖的轎錢、篙錢

10,000個轎錢祈福袋 北港媽祖出巡大放送

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