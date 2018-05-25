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鹽水媽祖廟　月港庇護宮歷史悠久

保庇2018/05/25 14:37
鹽水媽祖廟　月港庇護宮歷史悠久（圖／保庇）
鹽水媽祖廟　月港庇護宮歷史悠久（圖／保庇）

鹽水庇護宮位於台南市鹽水區，是當地的公廟，主祀天上聖母，，因為鹽水的古名是月港，所以又稱月港庇護宮，而其歷史到底從何時開始，至今仍難有定論。

庇護宮的歷史悠久，在明朝天啟三年（1623年），當地居民就從湄洲迎來一尊媽祖，和祀於福德祠。爾後鄭成功部將何積善率軍民到鹽水一帶，就將隨軍的媽祖金身入祠合祀，即今日的鎮殿大媽。康熙二十二年時改稱「天后宮」。

庇護宮天上聖母。（圖／文化資源地理資訊系統）
庇護宮天上聖母。（圖／文化資源地理資訊系統）

而根據《諸羅縣志》的記載，目前的庇護宮是建於康熙五十五年，但根據廟方的〈重興護庇宮碑記〉，康熙五十五年是將明末到康熙年間的「天后宮」則地重建，所以庇護宮的歷史應早於康熙五十五年。

在乾隆、光緒、日治時期大正年間，庇護宮都有重修的紀錄。到了日治時期，有一段時間庇護宮曾被改為穀倉。當時日本總督府為鞏固統治，推行「諸神升天」，要將多餘的神明集中焚化，庇護宮的信眾急忙將宮內神明請至家中供奉，另外購買外型相似的神像替代，因此有一段時間，庇護宮的個神明都是供奉在信眾家中。

戰後，民國四十七年時信眾組重建庇護宮委員會，隔年開始動工，直到民國六十一年才完全落成，當地的境主天聖上母再度回到宮中，守護當地居民。

 

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家家有本難念的經　三太子為...北港媽祖轎錢好珍貴　祈福避...

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