鹽水媽祖廟　月港庇護宮歷史悠久

鹽水庇護宮位於台南市鹽水區，是當地的公廟，主祀天上聖母，，因為鹽水的古名是月港，所以又稱月港庇護宮，而其歷史到底從何時開始，至今仍難有定論。

庇護宮的歷史悠久，在明朝天啟三年（1623年），當地居民就從湄洲迎來一尊媽祖，和祀於福德祠。爾後鄭成功部將何積善率軍民到鹽水一帶，就將隨軍的媽祖金身入祠合祀，即今日的鎮殿大媽。康熙二十二年時改稱「天后宮」。

而根據《諸羅縣志》的記載，目前的庇護宮是建於康熙五十五年，但根據廟方的〈重興護庇宮碑記〉，康熙五十五年是將明末到康熙年間的「天后宮」則地重建，所以庇護宮的歷史應早於康熙五十五年。