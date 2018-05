北韓耍這招害「川金會」破局　川普哀嘆：我是被逼的

▲川普對於「川金會」取消大感無奈,表示自己是「被逼的!」(圖/達志影像/美聯社 , 2018.5.25)

川普也在「川金會」確定不辦的消息曝光後,於推特上簡短地哀嘆道:「真悲哀!我是被迫取消和金正恩的會面!」

川普並公開貼出了一封寫給北韓的公開信,信中寫道,原本美方對於要與北韓領導人金正恩會面,感到十分地期待,不過近日北韓卻表現出帶有敵意的姿態,讓美方認為,此時此刻會面並非一個適當的時機。

Sadly, I was forced to cancel the Summit Meeting in Singapore with Kim Jong Un. pic.twitter.com/rLwXxBxFKx