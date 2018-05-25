北韓耍這招害「川金會」破局　川普哀嘆：我是被逼的

美國總統川普（Donald Trump）在當地時間 24 日拋出震撼彈，宣布取消原將在 6 月 12 日於新加坡舉行的「川金會」，而取消的理由如今曝光。根據美國媒體報導，原來竟是北韓「放鳥」美國，大搞失蹤一個禮拜，才讓美方不得已決定放棄舉辦。
綜合美國媒體報導，有白宮資深官員向媒體透露，上周美國原訂要和北韓約在新加坡會面，一同商討「川金會」的細節，不料時間到了，北韓官員卻沒有出現，「他們放我們鴿子！」而北韓在消失一周之後，又突然出現發表抨擊美國副總統潘斯（Mike Pence）的言論，讓美方感到十分傻眼。
▲川普對於「川金會」取消大感無奈，表示自己是「被逼的！」（圖／達志影像／美聯社 , 2018.5.25）
川普也在「川金會」確定不辦的消息曝光後，於推特上簡短地哀嘆道：「真悲哀！我是被迫取消和金正恩的會面！」
川普並公開貼出了一封寫給北韓的公開信，信中寫道，原本美方對於要與北韓領導人金正恩會面，感到十分地期待，不過近日北韓卻表現出帶有敵意的姿態，讓美方認為，此時此刻會面並非一個適當的時機。
Sadly, I was forced to cancel the Summit Meeting in Singapore with Kim Jong Un. pic.twitter.com/rLwXxBxFKx— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年5月24日