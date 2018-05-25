北韓耍這招害「川金會」破局　川普哀嘆：我是被逼的

美國總統川普（Donald Trump）在當地時間 24 日拋出震撼彈，宣布取消原將在 6 月 12 日於新加坡舉行的「川金會」，而取消的理由如今曝光。根據美國媒體報導，原來竟是北韓「放鳥」美國，大搞失蹤一個禮拜，才讓美方不得已決定放棄舉辦。

綜合美國媒體報導，有白宮資深官員向媒體透露，上周美國原訂要和北韓約在新加坡會面，一同商討「川金會」的細節，不料時間到了，北韓官員卻沒有出現，「他們放我們鴿子！」而北韓在消失一周之後，又突然出現發表抨擊美國副總統潘斯（Mike Pence）的言論，讓美方感到十分傻眼。