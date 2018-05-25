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中央社

公斤定義更精確 台灣率先購入德製矽晶球

中央社2018/05/25 14:57
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者林育立柏林24日專電）國際通用的公斤單位將在今年秋天重新定義，矽晶球可望成為其中一種標準，德國聯邦物理技術研究院證實，台灣的工業技術研究院是全世界第一個向他們購買矽晶球的買主。

現行的國際公斤原器，自1889年存放在巴黎以來，就一直是全球通用的「一公斤」標準，包括台灣在內許多國家都擁有複製品，作為質量的公共標準。

不過，這個鉑銥合金的圓柱體，隨著時間變得不精確，重量「縮水」了50微克，為了避免量測出現誤差，今年11月在法國凡爾賽（Versailles）舉行的國際度量衡大會將重新定義，預計明年5月起正式實施。

德國聯邦物理技術研究院（Physikalisch-Technische Bundesanstalt，簡稱PTB）的科學家經過多年研究，利用穩定的矽28同位素晶體，成功製造出直徑9.4公分、純度非常高的矽晶球，表面光滑號稱是「全世界最圓的物體」，可望取代原來的公斤原器成為新的公斤標準。

物理技術研究院機械與聲量組組長赫提希（FrankHaertig）接受中央社記者訪問時表示，這種矽晶球優點是容易保存，缺點是製作難度很高，只有德國擁有相關技術，到目前為止也只生產了4顆，台灣是全球第一個購買，售價是100萬歐元（約新台幣3500萬元）。

被問到台灣工研院的國家度量衡標準實驗室為何買時，赫提希指出，台灣有許多高科技產業，需要世界級的計量標準，因此很早就決定購入。精確的量測是產業的後盾，有了這顆矽晶球，台灣就不需要去其它國家校正，還可為其它亞洲國家服務。

赫提希強調，矽晶球研究、生產和校正的費用，由德國聯邦物理技術研究院自行吸收，100萬歐元的價格其實不貴，德方期盼未來與工研院的國家度量衡標準實驗室多交流，交換使用的心得和數據。（編輯：紀錦玲）1070525

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