公斤定義更精確 台灣率先購入德製矽晶球

（中央社記者林育立柏林24日專電）國際通用的公斤單位將在今年秋天重新定義，矽晶球可望成為其中一種標準，德國聯邦物理技術研究院證實，台灣的工業技術研究院是全世界第一個向他們購買矽晶球的買主。

現行的國際公斤原器，自1889年存放在巴黎以來，就一直是全球通用的「一公斤」標準，包括台灣在內許多國家都擁有複製品，作為質量的公共標準。

不過，這個鉑銥合金的圓柱體，隨著時間變得不精確，重量「縮水」了50微克，為了避免量測出現誤差，今年11月在法國凡爾賽（Versailles）舉行的國際度量衡大會將重新定義，預計明年5月起正式實施。