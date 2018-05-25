北韓仍願談判 寄望川普方程式化解危機

金桂冠說：「我們內心甚至希望，所謂的『川普方程式』能夠幫助化解他們雙方的疑慮、符合我方的要求，也是實質解決這個問題的明智之舉。」但言中沒有進一步說明何謂「川普方程式」。

金桂冠的聲明刊登於北韓國營媒體，聲明中表示：「我們內心高度激賞川普總統能夠做出其他美國總統都不敢做的大膽決定，為這一場至關重要的高峰會付出心力。」

路透社報導，北韓副外長金桂冠（Kim Kye-Gwan）以較緩和的態度回應美國，並且特地讚揚川普的功勞。

（中央社首爾25日綜合外電報導）美國總統川普決定取消與北韓領導人金正恩的高峰會後，北韓今天審慎回應，表示寄望「川普方程式」能夠化解北韓核武計畫引發的僵局。

北韓先前尖銳批評川普的國安顧問波頓（JohnBolton）與美國副總統彭斯（Mike Pence）的說法，他們稱北韓如果不立即放棄核武，將會落得跟利比亞一樣命運。利比亞領導人格達費（Muammar Gaddafi）在終止核武計畫的幾年後垮台，遭到北約支持的反抗軍殺害。

川普最初試圖安撫北韓，表示他不是追求「利比亞模式」逼使北韓放棄核武。白宮新聞秘書桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）也說：「這是總統川普模式，他正按照他認為適合的方式去做。」

金桂冠說，北韓近期對特定美國官員的批評，不過是回應美方失控的言論，目前的對立也顯示有舉辦高峰會的「迫切需要」。

金桂冠說：「他（川普）突然單方面宣布取消高峰會，對我們來說是意料之外，我們不禁對此感到萬分遺憾。」他指出北韓願意隨時面對面坐下來，以任何形式解決問題。

金桂冠說：「第一次會談無法解決所有的事，但一次一次分階段的方式解決，會使雙方關係變得更好，而非使關係惡化，美國應該要深思。」（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070525