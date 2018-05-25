隱形偵探網站售竊取程式遭查獲 代理人遭逮

（中央社記者張榮祥台南25日電）調查局台南市調查處今天宣布破獲隱形偵探網站，販售可竊取簡訊紀錄的手機木馬程式，逮捕台灣代理人龔女。市調處調查，已有數百名台灣人購買程式，網站獲利逾新台幣千萬元。

台南市調查處人員今天告訴中央社記者，市調處22日搜索高雄市林園區及小港區，且在屏東東港逮補「隱形偵探」網站台灣代理人37歲龔姓女子，查扣手機及客戶名單，且查出龔女的上游在中國大陸，分別是一名香港人及一名大陸人。

市調處調查，這個網站2014年在台註冊，4年來已有數百人購買木馬程式，購買人可先行試用5次，每次2天，購買後，第一個月繳費新台幣3000元，第二個月減為2000元。