議員彌補受教遺憾　增設高中進修

市府教育局長彭富源表示，教育是值得投資的建設，原有國中要辦高中進修部的話，因師資規定限制，須再與教育部商議，市府將增設高中進修地點，讓民眾有更多的機會重回校園進修。

台中市議會今(25)日進行教育文化業務質詢，市議員陳淑華、翁美春、邱素貞、蕭隆澤等人關心早年因各種原因而無法繼續就讀高中的民眾，希望市府增設高中進修部，讓有意完成高中學程的民眾有就讀的環境。

議員陳淑華表示，台灣已經實質實施12年國民教育，台中市目前高中進修部只有后綜高中設有普通科，希望教育局將市區市立高中設有補校的學校增設高中進修部，以彌補許多市民想繼續就學的心願。

陳淑華表示，1968年開始(57學年度)，台灣將義務教育從六年延長為九年，從1956、1957年以後出生的台灣人民幾乎都接受了九年義務教育，都有國中及以上學歷。

不過，早年仍有許多民眾因各種因素，無法完成學業，政府為彌補失學民眾的遺憾，在國、高中設有補校，例如市區的市立高中如忠明高中、西苑高中等都設有國中補校，都有相當的成效。

陳淑華建議，市府有必要在交通非常便利的市立高中設有補校的學校增設高中進修部普通科，讓有意願繼續學習的民眾能彌補遺憾。

邱素貞指出，國中進修部很受阿公阿嬤歡迎，尤其畢業典禮時，上台領獎，樂開懷，希望加速推動更多高中進修部，暢通升學管道，充實老人生活，活絡人際關係，讓銀髮族不要老待在家裡看電視，避免生活枯燥。

翁美春除希望教育局主動關心后綜高中進修部學生的學習過程有無需求外，對於新住民的學習環境，也應更近一步了解與關心，提供最佳學習環境。

教育局長彭富源表示，目前台中市有24校設有國中補校、19校有高中進修部，另市立學校則有8校高中職進修部，其中市立后綜高中附設有普通高中進修部，因為有許多民眾因為於工作中想要再進休，希望學用合一，所以比例上會以高職進修部較高。

如果在原有國中要辦高中進修部的話，因師資規定緣故，須再與教育部商議，至於，增設高中進修點沒問題，市府將找學校研商，持續努力與支持，讓民眾可以有機會進修。