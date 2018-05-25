大宇資IP授權網易新手遊將上市 營運動能增溫

大宇資 (6111-TW) 受惠 IP 授權網易研發新手遊《軒轅劍龍舞雲山》可望於第 3 季在中國上市，在營收與權利金雙雙挹注下，後市營運動能可期。

大宇資繼昨 (24) 日站回百元大關後，今 (25) 日盤中再攻漲停價 113.5 元鎖死，創近 11 個月來新高價。

大宇資自有 IP 授權網易開發新手遊《軒轅劍龍舞雲山》，可望於第 3 季在中國上市，市場看好網易營運遊戲的行銷通路能力，可望在第 3 季為大宇資帶來優異的營收分成及權利金認列收益，雖然大宇資近期股價走勢凌厲，昨日應主管機關要求公佈 4 月自結數，每股稅後虧損達 0.13 元，今日股價仍逆勢強攻漲停。