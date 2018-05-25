台股盤後─川金會破局台股淡定周線收紅 蓄勢強攻萬一

台股今 (25) 日量縮橫盤整理，終場以 10942.3 點作收，較昨日上漲 5.37 點或 0.05%，市場成交值為 1279.02 億元，大盤本周上漲 111.46 點，周線也收紅；證券分析師張陳浩指出，台股大盤在季線及月線的支撐下，下周將強攻 1 萬 1000 點大關。

張陳浩強調，現階段台股穩守月線 10777 點及季線 10837 點支撐，在市場量能增溫帶動下，最快下周將形成月線穿過季線的「黃金交叉」格局，有助台股在下周挑戰 1 萬 1000 點大關。

國泰證期顧問處協理簡伯儀則指出，加權指數面臨 10950 之上解套賣壓沈重，但就均線線型來看，仍呈現多頭排列，預期指數將暫時在 10800-11000 區間震盪整理。