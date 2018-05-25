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台股盤後─川金會破局台股淡定周線收紅 蓄勢強攻萬一

鉅亨網2018/05/25 15:12
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台股今 (25) 日量縮橫盤整理，終場以 10942.3 點作收，較昨日上漲 5.37 點或 0.05%，市場成交值為 1279.02 億元，大盤本周上漲 111.46 點，周線也收紅；證券分析師張陳浩指出，台股大盤在季線及月線的支撐下，下周將強攻 1 萬 1000 點大關。

張陳浩強調，現階段台股穩守月線 10777 點及季線 10837 點支撐，在市場量能增溫帶動下，最快下周將形成月線穿過季線的「黃金交叉」格局，有助台股在下周挑戰 1 萬 1000 點大關。

國泰證期顧問處協理簡伯儀則指出，加權指數面臨 10950 之上解套賣壓沈重，但就均線線型來看，仍呈現多頭排列，預期指數將暫時在 10800-11000 區間震盪整理。

台股大盤今日資金仍以被動元件股為重心，包括國巨 (2327-TW)、禾伸堂 (3026-TW) 及華新科 (2492-TW) 均維持強勢上漲走勢，也成為市場人氣指標，中小型被動元件股奇力新、達方、光頡、美磊則以漲停作收。

證券分析師黃漢成指出，市場資金從被動元件股向外擴散至二線光學、矽晶圓、遊戲及 Mosfet 二極體等類股，未受北韓領導人金正恩與美國總統川普會面暫時取消的利空影響。其中，矽晶圓個股包括嘉晶、漢磊也以漲停作收。

至於台股重量級股大立光 (3008-TW)、台積電 (2330-TW) 等收盤則小跌，鴻海 (2317-TW) 收盤上漲 2.4 元或 2.85%，以 86.5 元作收，成交量較昨日倍增到 5 萬張。

不過受川金會破局影響，亞洲股市南韓、香港及上證指數今日聯袂走跌，並以上證指數跌幅 0.55% 的跌勢最兇猛。

大盤日 K 線圖

 

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