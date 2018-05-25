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影音／中州科大餐廚系畢業成果展　米其林主廚稱讚

記者唐詠絮 / 彰化報導2018/05/25 16:04
▲中州科大餐廚系畢業成果展。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.25）
▲中州科大餐廚系畢業成果展。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.25）

中州科技大學餐飲廚藝系培養出的人才，受到各大餐飲業者喜愛爭相延攬，25日辦理畢業成果展，以「廚藝蛻變 翱翔國際」為主題，全系110名畢業生聯手開創動靜兼具的方式，盡情展現創意成果。 

由於中州科大已與美國Saint Paul College簽訂合作意向書，將繼續合作辦理美式烹調教學夏令營、國際廚藝交流活動及廚藝管理學位課程等，讓台、美兩國學生有交流學習的機會，擴展國際餐飲視野；期許畢業生在國內外名師的薰陶下，精進餐飲技術的專業，未來在廚藝舞台上發光發熱。


▲中州科大餐廚系畢業成果展大合照。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.25） 

美國米其林二星主廚Jason Ross第二度應中州科大國際交流中心之邀來到學校進行示範教學，他特地參加餐廚系畢業成果展，當他看到學生的拉糖藝術、藝術麵包、果雕等作品時連連豎起大拇指說讚，肯定學生的刀工技法與藝術創作。

 
▲美國米其林二星主廚Jason Ross第二度應中州科大國際交流中心之邀來到學校進行示範教學。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.25）

現場動態展示區以百匯方式進行，融合各國飲食文化，例如：台灣排骨酥、香港蘿蔔糕、美式松阪豬佐紅酒沙拉、越南牛肉河粉、泰國椰奶西米露、馬來西亞肉骨茶、日本蕎麥麵及台灣道地的珍珠奶茶……等等，呈現40多道異國料理與台灣小吃的美味結合。 
▲中州科大餐廚系畢業成果展。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.25）

靜態展示區則有巧克力工藝、拉糖藝術、藝術麵包、果雕、皂雕及療癒系手作，都是學生四年歷練下的成果；歐式藝術麵包以太陽花展現青春洋溢精神，並結合主題製作飛機模型，以及蔬果雕刻用麒麟與老鷹為主題，都象徵廚藝可以翱翔國際，名揚四海。 
▲中州科大餐廚系畢業成果展。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.25）

中州科技大學黃思倫校長表示，餐廚系匯聚各方人才，學生無論在證照實務或競賽成果皆有傑出表現，此次成果展畢業生無不使出渾身解數，展現拿手絕活，尤其經過校外實習的歷練後，更能體會理論與實務的重要性。 

關鍵字中州科技大學餐飲廚藝米其林
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