宏碁重生之秘 陳俊聖：從最高階的產品做起

（中央社記者吳家豪台北25日電）宏碁電腦董事長陳俊聖上任即將屆滿一週年，他說，這一年來最大改變是產品策略，從最難的高階產品開始，再做中低階產品，「矯枉必須過正」宏碁才有機會轉型重生。

「我就是給他來一個最難的，從那裡先開始，那個做得起來，其他你就跟著上去....如果一開始做簡單的，難的你就做不上去，這是正常現象，這就是人性。」陳俊聖說。

陳俊聖說，從傳統角度看，產品愈便宜愈容易賣，因此傳統的宏碁會把產品愈做愈便宜，但他當董事長是「倒著做」，從高階產品開始，再做中低階產品，「矯枉必須過正」否則公司難以轉型或改變。